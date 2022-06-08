23. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali etkinliklerle sürüyor - Son Dakika
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23. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali etkinliklerle sürüyor

08.06.2022 21:57

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, "Kültürel Miras ve Korumacılık" temasıyla düzenlenen 23. Uluslararası AltınSafran Belgesel Film Festivali kapsamında kortej yürüyüşü yapıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, "Kültürel Miras ve Korumacılık" temasıyla düzenlenen 23. Uluslararası AltınSafran Belgesel Film Festivali kapsamında kortej yürüyüşü yapıldı.

Aslanlar Meydanı'ndan başlayan ve Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda son bulan yürüyüşe, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Belediye Başkanı Elif Köse ve vatandaşlar katıldı.

Meydanda, Türköz, Köse ve diğer protokol üyeleri tarafından festival meşalesi yakıldı.

Burada konuşma yapan Türköz, kadim şehir Safranbolu'da festivalin 23 yıldır aralıksız devam ettirildiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Köse de 23 yıldır süren bir festivalin komite başkanı olmaktan onur duyduğunu söyledi.

Festivale katkıda bulunanlara teşekkür eden Köse, etkinliklerde yan tema olarak "yerel mutfak" konusunu işlediklerini, yerel yemeklerin gün yüzüne çıkmasını sağladıklarını kaydetti.

Festivalin uluslararası olduğunu belirten Köse, festival kapsamında yapılan belgesel ve fotoğraf yarışmalarına dünyanın her köşesinden yoğun bir katılım olduğunu anlattı.

Konuşmaların ardından "Hüseyin ile Fatma şimdi oturum açtı" belgeselinin gösterimi gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında ayrıca "Televizyon ve İnternetin Yıldızı Gastronomi" ile " Türk Sinema Tarihi" söyleşileri yapıldı, "Uluslararası Altın Safran Fotoğraf Yarışması" seçme sergisi açıldı, "Bir Yayım Meselesi" isimli tiyatro oyunu ve halk oyunları gösterileri yapıldı.

Festivalin ilk günü Manuş Baba konseri ile tamamlandı.

23. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali etkinliklerle sürüyor
23. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali etkinliklerle sürüyor
23. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali etkinliklerle sürüyor
23. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali etkinliklerle sürüyor

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23. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali başladı 23. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali başladı Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali 23. Kez start aldı Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali 23. Kez start aldı
Kaynak: AA

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 23. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali etkinliklerle sürüyor - Son Dakika

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