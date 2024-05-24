25. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali Programı Açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

25. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali Programı Açıklandı

25. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali Programı Açıklandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenecek olan 25. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nin programı belirlendi. Festivalde doğa belgesellerinden sosyal konulu yapıtlara, sanat ve kültür belgesellerinden tarihi ve bilimsel içerikli filmlere kadar geniş bir yelpaze sunulacak. Ayrıca genç yeteneklere destek amacıyla yarışma ve atölye çalışmaları düzenlenecek. Festival kapsamında söyleşiler, sergiler, belgesel film gösterimleri, kortej yürüyüşü, görüntü yönetmenliği atölyesi, fotoğraf sergisi ve doğa yürüyüşü gibi etkinlikler de gerçekleştirilecek. Festivalin ödül töreni sonrasında 1 Haziran'da sona erecek.

24.05.2024 11:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 29 Mayıs-1 Haziran arasında düzenlenecek "25. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali"nin programı belli oldu.

Safranbolu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, festival, belgesel sinemanın önemini vurgulamaya ve bu alandaki yenilikçi yapıtlara destek olmaya devam ediyor.

Doğa belgesellerinden sosyal konulu yapıtlara, sanat ve kültür belgesellerinden tarihi ve bilimsel içerikli filmlere kadar geniş bir yelpazenin sunulacağı festivalde, genç yeteneklere destek amacıyla da yarışma ve atölye çalışmaları düzenlenecek.

Safranbolu Belediyesi bu yıl verilecek özel ödüller arasında, 2 Nisan'da hayatını kaybeden Safranbolulu yapımcı ve yönetmen Türker İnanoğlu onur ödülüne yer verdi. "Türker İnanoğlu Sinema Onur Ödülü" sinema yazarı Atilla Dorsay'a takdim edilecek.

Festival Organizasyon Komitesinin 29 Mayıs'ta Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayacak festival kapsamında söyleşiler, sergiler, belgesel film gösterimleri, kortej yürüyüşü, görüntü yönetmenliği atölyesi, fotoğraf sergisi ve doğa yürüyüşü düzenlenecek.

Ödül töreninin ardından 1 Haziran'da sona erecek festivalle ilgili ayrıntılı bilgiye "www.altinsafran.org" adresinden ulaşılabilir.

Kaynak: AA

Türker İnanoğlu, Film Festivali, Safranbolu, Yönetmen, Karabük, Sanat, Kültür, Belgesel, Sinema, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 25. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali Programı Açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:37 Aracına bindiği taksiciyi öldüren zanlı hakkında ilk duruşmada karar Aracına bindiği taksiciyi öldüren zanlı hakkında ilk duruşmada karar
11:09 Okul müdüründen 4 buçuk milyon liralık ek ders vurgunu Parasını çaldığı öğretmenlerden bir de istekte bulunmuş Okul müdüründen 4 buçuk milyon liralık ek ders vurgunu! Parasını çaldığı öğretmenlerden bir de istekte bulunmuş
10:31 Seçime de toplantıya da damga vurdular Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti’yi karıştırdı Seçime de toplantıya da damga vurdular! Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti'yi karıştırdı
09:01 Çin’den Tayvan’ı işgal denemesi Ada’yı onlarca savaş uçağı ve gemiyle kuşattılar Çin'den Tayvan'ı işgal denemesi! Ada'yı onlarca savaş uçağı ve gemiyle kuşattılar
01:25 İran, Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopterin düşmesine ilişkin ön raporu yayımladı İran, Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin düşmesine ilişkin ön raporu yayımladı
11:57 3 Fenerbahçeli, olaylı derbi hakkındaki soruşturmada ifade vermek için adliyeye geldi 3 Fenerbahçeli, olaylı derbi hakkındaki soruşturmada ifade vermek için adliyeye geldi
11:51 Pucca’nın ev sahibi fotoğrafları paylaşıp ateş püskürdü: Ben kurtuldum, yeni ev sahibine üzülüyorum Pucca'nın ev sahibi fotoğrafları paylaşıp ateş püskürdü: Ben kurtuldum, yeni ev sahibine üzülüyorum
11:44 Beşiktaş, Avrupa Ligi biletini kaptı İşte play-off turundaki muhtemel rakipleri Beşiktaş, Avrupa Ligi biletini kaptı! İşte play-off turundaki muhtemel rakipleri
11:21 Bunu sadece 3 kişi yapabildi Serdar Topraktepe’den tarihi başarı Bunu sadece 3 kişi yapabildi! Serdar Topraktepe'den tarihi başarı
11:09 Uyuşturucu davası adliyeyi savaş alanına çevirdi Savcının talebini duyunca birbirlerine girdiler Uyuşturucu davası adliyeyi savaş alanına çevirdi! Savcının talebini duyunca birbirlerine girdiler
10:33 Altının gram fiyatı güne yükselişle başladı Altının gram fiyatı güne yükselişle başladı
10:28 Boşanma söylentisiyle gündeme gelen Zeynep Demirel sitem etti: Bu çok vicdansızca bir hareket Boşanma söylentisiyle gündeme gelen Zeynep Demirel sitem etti: Bu çok vicdansızca bir hareket
10:28 Tırın dorsesi kamyoneti hurdaya çevirdi Aynı aileden 3 kişi feci şekilde can verdi Tırın dorsesi kamyoneti hurdaya çevirdi! Aynı aileden 3 kişi feci şekilde can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2024 12:50:52. #1.11#
SON DAKİKA: 25. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali Programı Açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement