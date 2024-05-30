25. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nde finalist filmler gösterildi - Son Dakika
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Kültür Sanat

25. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nde finalist filmler gösterildi

25. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali\'nde finalist filmler gösterildi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen 25. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nde finalist belgesel filmler gösterildi. Festival kapsamında etkinlikler düzenlendi ve sergi açıldı. Festival 1 Haziran'da sona erecek.

30.05.2024 17:53
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde "Kültürel Miras ve Korumacılık" temasıyla düzenlenen 25. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında finalist belgesel filmler gösterildi.

Festivalin ikinci gününde Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliklerde, finalist belgesel filmlerin gösterimi yapıldı.

Program kapsamında ayrıca Karabük Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Sebahat Kılıç Bülbül'ün "Gelin Aynaları" sergisi açıldı, "Yeşim Ustaoğlu ile Film Yapım-Yönetim" söyleşisi düzenlendi ve görüntü yönetmenleri Nusret Emre Bilgin ile Emre Köktaş, görüntü yönetmenliği atölyesi gerçekleştirdi.

Festival, 1 Haziran'da sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat 25. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nde finalist filmler gösterildi - Son Dakika

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