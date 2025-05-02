26. Altın Safran Festivali Safranbolu\'da

"26. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali", 7-10 Mayıs'ta Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenecek.

Festival Komitesi Başkanlığını da yürüten Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu Belediyesi Aslanlar Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen tanıtım toplantısında, festivalin, ilçenin uluslararası tanıtımına katkı sağladığını söyledi.

Festivalin kendileri için özel olduğunu belirten Köse, "Ekibimizle festivalin hazırlıklarını tamamladık. Festival içeriğinde çok kıymetli etkinliklerimiz var. Festival boyunca her gün mutlaka bir özel gösterim ve söyleşimiz var." dedi.

Köse, festival kapsamında önemli konukları ağırlayacaklarını dile getirerek, "Türkiye için önemli, uluslararası yönetmen Zeki Demirkubuz'u ağırlayacağız. 8 Mayıs Perşembe günü söyleşisi var. Festivale çok emek verdik, çok da heyecanla çalıştık. Heyecanla da festivalin yaşanmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Festivalin danışmanı Serdar Sabuncu da festivale 145 ülkeden 1605 filmin katıldığını aktararak, ön jüri açısından filmleri değerlendirmenin oldukça zorlayıcı olduğunu kaydetti.

Festival programı

Festival, 7 Mayıs'ta Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayacak. Ardından Safranbolu Belediyesi Aslanlar Sosyal Tesisi'nde düzenlenecek basın toplantısında festivalin teması, etkinlikleri ve vizyonu açıklanacak.

Festivalin ilk belgesel gösterimi 7 Mayıs'ta Musa Ak ve Hasan Basri Özdemir'in yönettiği "Bir Orkestranın İzinde" filmiyle gerçekleşecek. Gösterimin ardından izleyiciler, yönetmenlerle belgeselin perde arkası hakkında sohbet etme imkanı bulacak.

Aynı gün Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde 2 oturumda "Belgesel Sinema Çalıştayı" düzenlenecek, festival kortejinin ardından Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda festival meşalesi yakılacak.

Festivalin ikinci günü olan 8 Mayıs'ta yönetmen Zeki Demirkubuz'un son filmi "Hayat", özel gösterimle izleyiciyle buluşacak. Gösterim sonrası ise Demirkubuz katılımcılarla söyleşi gerçekleştirecek.

Festivalin üçüncü günü olan 9 Mayıs'ta Belgesel Sinema Çalıştayı'nın sonuç bildirisi açıklanacak. Ardından Türk belgesel sinemasının kilometre taşlarından Suha Arın anısına özel sergi ve imza günü düzenlenecek.

Festivalin son günü olan 10 Mayıs'ta Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek törende "Altın Safran" ödülleri sahiplerini bulacak.

Festival programı hakkında detaylı bilgiye, "www.altinsafran.org" ve "www.safranbolu.bel.tr" adreslerinden ulaşılabilir.