29. İzmir Avrupa Caz Festivali "Nat King Cole" şarkılarıyla başlayacak - Son Dakika
Üye Girişi

29. İzmir Avrupa Caz Festivali "Nat King Cole" şarkılarıyla başlayacak

01.03.2022 16:55
29. İzmir Avrupa Caz Festivali "Nat King Cole" şarkılarıyla başlayacak

29. İzmir Avrupa Caz Festivali 3 Mart'ta, Eylül Ergül-Önder Focan Grup'un Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ndeki (AASSM) "Nat King Cole Project" konseriyle başlayacak.

29. İzmir Avrupa Caz Festivali 3 Mart'ta, Eylül Ergül- Önder Focan Grup'un Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ndeki (AASSM) "Nat King Cole Project" konseriyle başlayacak.

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfının (İKSEV), İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile düzenlediği festivalin açılışı 3 Mart'ta yapılacak.

AASSM'deki açılış konserinde, genç nesil müzisyenlerden Eylül Ergül ve caz dünyasının önemli isimlerinden Önder Focan'ın basçı Ozan Musluoğlu ve davulcu Burak Durman ile oluşturduğu grup, müzik dünyasının etkileyici sanatçılarından Nat King Cole'nin şarkılarını yorumlayacak.

İtalya'nın İzmir İtalya Konsolosluğu iş birliğinde 7 Mart'ta AASSM'de Dario Doronzo ve Pietro Gallo'dan oluşan Re-Imagine Duo, "Italian Metamorphosis" konseri verecek.

Festival kapsamında 10 Mart'ta AASSM'de İsviçreli piyanist ve besteci Marc Perrenoud'u triosu ile sahne alacak. İsviçr'nin İzmir Fahri Konsolosluğu iş birliği ile yapılacak konserde ise Marc Perrenoud, Marco Müller, Cyril Regamey beşinci albümleri olan Morphee'yi seslendirecek.

29. İzmir Avrupa Caz Festivali'nde 19 Mart'ta AASSM'de, Slovakya'nın dünya caz sahnelerinde isim sahibi olan davulcusu Martin Valihora ve grubunun konseri yer alacak.

Slovakya'nın Ankara Büyükelçiliği iş birliği ile gerçekleşecek konserde Valihora'ya piyanoda Eugen Vizvary ve basta Juraj Griglak eşlik edecek.

Sesi ve piyanosuyla müzikseverlerin göz bebeği olan Olivia Trummer, İzmir Goethe Enstitüsü iş birliği ile festivale katılacak.

Trummer, 23 Mart'ta İKSEV'de genç müzisyenlerle bir atölye yapacak. 24 Mart'ta bas sanatçısı Rosario Bonaccorso ve davul sanatçısı Nicola Angelucci ile "For You" adlı çalışmalarını seslendirecek.

29. İzmir Avrupa Caz Festivali, sıra dışı çalışmalarıyla tanınan Marc Buronfosse ve grubunun Institut français İzmir iş birliği ile peş peşe vereceği iki konserle sona erecek. Gülay Hacer Toruk, Monika Kabasele, Ananda Brandao, Hugo Corbin, Marc Buronfosse'den oluşan grup Aegean Nights "A Smyrna Story" adlı çalışmalarını 1 Nisan'da Institut français İzmir'de ve 2 Nisan'da AASSM'de seslendirecek.

Atölyelerin düzenleneceği festival 2 Nisan'da sona erecek.

29. İzmir Avrupa Caz Festivali biletleri, Biletix gişelerinden ve AASSM'deki İKSEV gişesinden alınabilecek.

YORUMLAR
500
Paratriatlette Esenyurt'un gururu oldu Paratriatlette Esenyurt'un gururu oldu Altınordu, nefes aldı Altınordu, nefes aldı

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, Caz Festivali, Nat King Cole, İzmir, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 29. İzmir Avrupa Caz Festivali 'Nat King Cole' şarkılarıyla başlayacak - Son Dakika


Son Dakika
16:55 Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır'dan Ukrayna mesajı: Galibiyet fotoğrafı koymak isterdim buraya ama...
16:52 Son Dakika: Rusya ve Ukrayna arasında yapılacak olan ikinci görüşme yarın gerçekleşecek
16:47 Süper Lig'de bir ilk! 27. hafta en çok golün atıldığı hafta oldu
16:31 Sevgilisini düğüne bir gün kala terk etmişti! O adamdan gündem olacak sözler: Beni eve kilitledi, 1 ay tuvaletimi kovaya yaptım
16:29 İşgalin altıncı günü! Rus birliklerine ait 6 askeri araç patlatıldı
16:23 Bakan Koca'dan maske sinyali: Zorunluluk kalkıyor mu? Gözler yarınki toplantıda
16:06 Türkiye karşıtı ABD'li senatör, Türk SİHA'larının Rusya - Ukrayna savaşındaki başarısını sosyal medyadan paylaştı!
16:06 Aslışah Alkoçlar 5 ay önce doğum yapmıştı! Şimdiki halini görenler mest oluyor
15:48 Eski koltukta gelecekten haber veren not buldular! Okuduklarına inanamadılar
15:42 Rusya'nın en büyük saldırısı bu gece olacak: 24 saat içinde başlayacak ve 72 saat şiddetli devam edecek!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 17:04:21. #1.11#
SON DAKİKA: 29. İzmir Avrupa Caz Festivali "Nat King Cole" şarkılarıyla başlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement