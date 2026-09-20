3 bin yıllık İvriz Kaya Anıtı'na su kaynakları canlanınca ziyaretçi ilgisi arttı - Son Dakika
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3 bin yıllık İvriz Kaya Anıtı'na su kaynakları canlanınca ziyaretçi ilgisi arttı

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3 bin yıllık İvriz Kaya Anıtı\'na su kaynakları canlanınca ziyaretçi ilgisi arttı
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Konya Halkapınar'daki UNESCO listesindeki 3 bin yıllık İvriz Kaya Anıtı, su kaynakları canlanınca ziyaretçi ilgisini artırdı. Muhtar Mustafa Tunca, yaz sezonunda yaklaşık 3 bin aracın girip çıktığını, İvriz'i yaklaşık 12 bin kişinin ziyaret ettiğinin tahmin edildiğini söyledi.

Konya'nın Halkapınar ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan yaklaşık 3 bin yıllık İvriz Kaya Anıtı, tarihi dokusu, su kaynakları ve doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Geç Hitit dönemine ait olan ve dünyanın ilk tarım anıtı olarak bilinen İvriz Kaya Anıtı, bereketi simgeleyen kabartmalarıyla dikkati çekiyor. Milattan önce 8'inci yüzyılda yapıldığı değerlendirilen anıtın, geçmişte Evliya Çelebi ve Katip Çelebi'nin eserlerinde de yer aldığı biliniyor.

Anıtta, bölgenin kralı Varpalavas ile bereket ve fırtına tanrısı Tarhundas tasvir ediliyor. Tarhundas, ellerinde üzüm salkımları ve buğday başakları tutarken, Kral Varpalavas ise daha küçük ve dua eder halde görülüyor. Figürlerin kıyafetleri, Geç Hitit sanatının özelliklerini yansıtıyor. İki figürün arasında yer alan hiyeroglif kitabede ise "Ben hakim ve kahraman Tuvana Kralı Varpalavas; sarayda bir prens iken bu asmaları diktim. Tarhundas onlara bereket ve bolluk versin" ifadeleri bulunuyor. Kral Varpalavas'ın yörede yaşayan Hitit ve Luvi kökenli halk için yaptırdığı anıttaki kabartmalarda üzüm ve buğdaya yer verilmesi, anıtın yapıldığı dönemde bölgede yetiştirilen tarım ürünleri hakkında da bilgiler sunuyor.

Yaz döneminde daha çok misafir ağırlıyor

İvriz Köyü Muhtarı Mustafa Tunca, bölgenin özellikle yaz aylarında yoğun ziyaretçi ağırladığını belirterek, "İvriz'in yaz döneminde misafir ağırlama potansiyeli oldukça yüksek. Özellikle hafta sonlarında yoğunluk yaşanıyor. Yaz sezonu boyunca yaklaşık 3 bin aracın bölgeye giriş çıkış yaptığı, İvriz'i yaklaşık 12 bin kişinin ziyaret ettiği tahmin ediliyor. Dünyanın ilk tarım anıtı olarak bilinen ve bereketi simgeleyen kaya anıtımız, milattan önce 726 yılına tarihleniyor. Dünyanın ve Türkiye'nin birçok yerinden ziyaretçilerimiz geliyor" dedi.

Su kaynaklarının canlanmasıyla ziyaretçi sayısı arttı

Bu yıl su kaynaklarının yeniden canlanmasıyla ziyaretçi sayısında artış yaşandığını ifade eden Tunca, "Cenab-ı Allah bu yıl su verdi, hayat verdi. Bununla birlikte bölgeye gelen misafirlerin sayısı da arttı. İvriz'in su kaynağı, yaklaşık 300-400 bin kişinin yaşadığı Ereğli yöresine içme suyu sağlıyor. Aynı zamanda tarımsal sulamada kullanılıyor" diye konuştu.

Ziyaretçiler çok beğendi

İvriz'e gelen vatandaşlar bölgedeki soğuk suya girip serinledi. Suyun oldukça soğuk olduğunu belirten ziyaretçiler, içerisinde 2 dakikadan fazla durmanın zor olduğunu ifade etti. Aileleriyle birlikte bölgede keyifli vakit geçiren vatandaşlar, İvriz'i ilk kez ziyaret ettiklerini ve doğal güzelliklerini çok beğendiklerini söyledi.

İvriz Kültürel Peyzajı, sahip olduğu tarihi ve kültürel değerler nedeniyle 2017 yılından bu yana UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunuyor. Bölge, doğal su kaynakları, yeşil alanları ve serin havasıyla mesire alanı olarak da yoğun ilgi görüyor. Özellikle hafta sonları İvriz'e gelen ziyaretçiler, tarihi kaya anıtını inceledikten sonra su kenarında piknik yaparak doğayla iç içe vakit geçiriyor. Tarih ve doğal güzellikleri bir arada sunan İvriz, yaz aylarında bölgenin önemli turizm ve dinlenme noktalarından biri haline geliyor.

Kaynak: İHA
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