Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından organize edilen ve Kovid-19 salgını nedeniyle 2 yıl ara verilen etkinlik, "60. Uluslararası Bursa Festivali" kapsamında gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

Bursa, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika › Kültür Sanat › 34. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması başlıyor - Son Dakika

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