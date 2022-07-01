34. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması başlıyor - Son Dakika
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34. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması başlıyor

01.07.2022 10:23
34. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması başlıyor

Bursa'da bu yıl 34'üncüsü düzenlenen "Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması" yarın başlayacak.

Bursa'da bu yıl 34'üncüsü düzenlenen "Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması" yarın başlayacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından organize edilen ve Kovid-19 salgını nedeniyle 2 yıl ara verilen etkinlik, "60. Uluslararası Bursa Festivali" kapsamında gerçekleştirilecek.

Yarın başlayacak yarışmanın gelenekselleşen şehir kortej yürüyüşü ise 3 Temmuz'da Heykel Atatürk Anıtı önünden gökyüzüne güvercin uçurulup dünyaya barış mesajı verilerek yapılacak.

Yarışmaya 19 ülkeden 600'ü yabancı 1200 dansçı katılacak ve 22 yerli topluluk da performanslarını sergileyecek.

Etkinlikte 5 gün boyunca 17 ilçede 20 ayrı noktada gösterilerini sergileyecek ekipler, yarışma heyecanı ve renkli kültürlerini Bursa'nın tüm sokaklarına yayacak.

Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması, 7 Temmuz Perşembe günü sona erecek.

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Kaynak: AA

Bursa, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 34. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması başlıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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