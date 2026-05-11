37. İzzet Baysal Şükran Günleri
11.05.2026 14:34
Bolu'da İzzet Baysal anısına etkinlikler düzenlendi, hizmetleri anıldı ve saygı duruşu yapıldı.

Bolu'da, hayırsever iş insanı merhum İzzet Baysal anısına düzenlenen "37. İzzet Baysal Şükran Günleri" kapsamında etkinlikler düzenleniyor.

Kentte eğitim ve sağlık alanında birçok hizmeti bulunan, İzzet Baysal Vakfı ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinin (BAİBÜ) kurucusu Baysal için Bolu Valiliği, Bolu Belediyesi, BAİBÜ ve Bolu Kent Konseyi işbirliğinde düzenlenen etkinlikte Anıt Park'ta saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Bolu Kent Konseyi Genel Sekreteri Cem Gül tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından Bolu Belediyesi Bandosu eşliğinde Anıt Park'tan İzzet Baysal'ın anıtının bulunduğu Bankalar Caddesi'ne kortej yürüyüşü yapıldı.

Burada, Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Bolu Belediye Başkan Vekili Mehmet Tuna Özcan, BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Faruk Yiğit ve BAİBÜ Mezunlar Derneği Başkanı Nihal Öğten tarafından Baysal'ın anıtına çelenk bırakıldı.

Vali Aydın, törende yaptığı konuşmada, İzzet Baysal'ın hayatını insanlara hizmet etmeye ve yaşadığı şehre değer katmaya adadığını belirterek, "Merhum İzzet Baysal yalnızca bir hayırsever değil, gönüllerde iz bırakan büyük bir dava ve gönül insanıdır." dedi.

İzzet Baysal'ın paylaşma ve dayanışma anlayışını yaşamının merkezine koyduğunu vurgulayan Aydın, "İzzet Baysal, 'yaşarken verme' erdemini hayatının merkezine koymuş, paylaşmanın bereketini ve dayanışmanın gücünü bizlere en güzel şekilde göstermiştir." diye konuştu.

Aydın, Bolu'nun birçok noktasında yükselen eserlerin İzzet Baysal'ın azim ve çalışkanlığının yansıması olduğunu dile getirerek, "Bu anlamlı günler vesilesiyle merhum İzzet Baysal'ın emaneti olan hayırseverlik anlayışının, birlik ve beraberlik ruhunun ve toplumsal sorumluluk bilincinin ne denli kıymetli olduğunu bir kez daha idrak ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Faruk Yiğit, üniversitenin binlerce öğrencisi ve akademik kadrosuyla Türkiye'nin saygın yükseköğretim kurumları arasında yer aldığını söyledi.

İzzet Baysal Vakfının şehrin sosyal ve kültürel hayatına yön vermeye devam ettiğine değinen Yiğit, "Bizim temel görevimiz bu büyük emaneti bilim ve araştırma ile daha ileriye taşımaktır." dedi.

İzzet Baysal Vakfı Başkan Vekili Fatih Yamaner ise Vakıf Başkanı Ahmet Baysal'ın mesajını okudu, iş insanı Emir Semerci konuşma yaptı.

Üniversitenin halk oyunları ve müzik toplulukları tarafından gösterilerin sunulduğu etkinlik kapsamında kurulan bilim ve teknoloji stantlarının açılışı da protokol üyelerince gerçekleştirildi.

Programa, AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, Bolu Milletvekili İsmail Akgül, İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal, siyasi partilerin temsilcileri, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

