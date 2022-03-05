37 yıllık bankacı Ömer Arası'ın 'Deneyimler' isimli kitabı çıktı - Son Dakika
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37 yıllık bankacı Ömer Arası'ın 'Deneyimler' isimli kitabı çıktı

05.03.2022 12:39
37 yıllık bankacı Ömer Arası'ın 'Deneyimler' isimli kitabı çıktı

QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras'ın 37 yıllık bankacılık, 6 yıllık akademisyenlik ve çocukluğu ile eğitimi içinde şekillenen büyüme hikayesinden öğrendiği yaşam, kariyer ve liderlik ilkelerini bir mentor gibi, tüm samimiyeti ile yazıya döktüğü 'Deneyimler' adlı kitabı...

QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras'ın 37 yıllık bankacılık, 6 yıllık akademisyenlik ve çocukluğu ile eğitimi içinde şekillenen büyüme hikayesinden öğrendiği yaşam, kariyer ve liderlik ilkelerini bir mentor gibi, tüm samimiyeti ile yazıya döktüğü 'Deneyimler' adlı kitabı raflardaki yerini aldı.

Remzi Kitabevi tarafından yayınlanan 'Deneyimler' isimli kitapta Ömer Aras, öğretilerini görevinin başındayken paylaşıyor. Aras'ın, hayatındaki önemli virajlar, alınması gereken zor kararlar, krizlerin yönetimindeki sırları, hataları ve uzun yılların tecrübeleri ile edindiği öğretilerini topladığı kitap, hayat yolculuğunda çok önemli bilgileri rehber niteliğinde okuyucuya aktarıyor.

"İNSAN PAYLAŞTIKÇA ÇOĞALIR"

Kapağında kendi el yazısı ile 'İnsan paylaştıkça çoğalır' diyen Ömer Aras, öğrenilen ilkelerin gizli saklı kalmadan, hala görevdeyken paylaşılması gerektiğini söyledi. Aras, halen yoğun olan iş hayatında kararlarını nasıl aldığını, insan kaynağı seçiminde neye önem verdiğini, krizlerde nasıl davranılması gerektiğini ve en önemlisi yönetici ile lider arasındaki farkı akademik kitaplardan farklı olarak, bir tecrübe öyküsü ile okuyuculara anlatığını aktardı. Samimi, içten,  hayatındaki en  önemli süreçleri paylaştığı kitap akıcı dili ile de bir roman gibi hikayeleşiyor.

Hayatta hiçbir kavramın sadece düz çizgiyle tanımlanamayacağını vurgulayan Aras, kitabında bu eğriliği kullandığı grafiklerle anlatmış. Yerküre, insan bedeni ve doğadaki diğer her şey gibi başarı ve kariyerin de eğrilerden, iniş ve çıkışlardan oluştuğunu özel bir çizim ile okuyucularına aktaran Aras, bu tasarımı 'Hayat Eğriliği İlkesi' paralelinde hazırlatmış.

KARIYER YOLCULUĞUNDA BIR REHBER

Kitabın özellikle gençlere yol göstermek için eşsiz bir rehber niteliğinde olduğunu belirten  Aras, 'Deneyimler'i;  'Aile', 'Eğitim', 'İş Hayatı', 'Başarılar', 'Hatalar', 'Krizler' ve son olarak tüm bu yaşanmışlıklardan çıkarılan 'İlkeler' başlıkları ile tanımladığını söyledi.


37 yıllık bankacı Ömer Arası'ın 'Deneyimler' isimli kitabı çıktı
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Kaynak: DHA

Son Dakika Kültür Sanat 37 yıllık bankacı Ömer Arası'ın 'Deneyimler' isimli kitabı çıktı - Son Dakika


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