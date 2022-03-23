4. Fermalı av köpekleri yarışması Serik'te yapıldı - Son Dakika
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4. Fermalı av köpekleri yarışması Serik'te yapıldı

23.03.2022 19:35
4. Fermalı av köpekleri yarışması Serik'te yapıldı

Serik Avcılık Balıkçılık ve Atıcılık Spor Kulübü Derneği tarafından düzenlenen Fermalı Av Köpekleri Yarışması'nın 4'üncüsü Antalya'da yapıldı.

Serik Avcılık Balıkçılık ve Atıcılık Spor Kulübü Derneği tarafından düzenlenen Fermalı Av Köpekleri Yarışması'nın 4'üncüsü Antalya'da yapıldı.

Oğuz Aykol ve Abdullah Yılmaz adına İngiliz ırkları ve Continental ırklar kategorilerinde Serik ilçesi Belek Mahallesi'nde düzenlenen yarışmaya Ankara, İzmir, İstanbul, Antalya, Burdur, Isparta, Denizli ve Karaman'dan yaklaşık 70 köpek katıldı.

Yarışmanın "Yetişkin İngiliz" kategorisindeki birincisi Alper Çiçek'in Ada isimli köpeği, ikincisi Gökmen Taşar'ın Asya isimli köpeği ikinci, Mehmet Yaman'ın Ella isimli köpeği ise üçüncülüğü elde etti.

"Yetişkin Continental" kategorisinde ise Suat Yıldız'ın Uta isimli köpeği birinci, Tunahan Uysal'ın Kontes isimli köpeği de ikinci oldu.

Dereceye giren köpeklere ödülleri protokol tarafından verildi.

Dernek Başkanı Mustafa Kiremitçioğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Geleneksel hale getirdiğimiz bu yarışmayı bu yıl hayatını kaybeden dernek yöneticilerimiz Abdullah Yılmaz ve Oğuz Aykol adına düzenledik. Yarışmaya Türkiye'nin değişik yörelerinden yarışmacılar katıldı." dedi.

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Abdullah Yılmaz, Balıkçılık, Atıcılık, Antalya, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 4. Fermalı av köpekleri yarışması Serik'te yapıldı - Son Dakika


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