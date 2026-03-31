44 Yılın Ustası: Cemil Olğun - Son Dakika
44 Yılın Ustası: Cemil Olğun

44 Yılın Ustası: Cemil Olğun
31.03.2026 12:14
68 yaşındaki ayakkabı ustası Cemil Olğun, 44 yıldır Hatay'daki dükkanında tamir yapıyor.

Hatay'da ayakkabıcılığa çıraklıkla başlayan 68 yaşındaki Cemil Olğun, 44 yıldır yolunu tuttuğu tarihi Uzun Çarşı'daki dükkanında müşterilerinin ayakkabılarını tamir ediyor.

Ayakkabı ustası Olğun, 11 yaşındayken bir atölyede çıraklıkla başladığı mesleğinin inceliklerini öğrendikten sonra 1982'de Antakya ilçesindeki tarihi Uzun Çarşı'nın girişinde 6 metrekarelik dükkan açtı.

Aynı tezgahın başında 44 yıldır çekiç sallayan 3 çocuk babası Olğun, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde iş yerinde hasar oluşmayınca işini dükkanında sürdürdü.

Teknolojik gelişmelere ve depremlere rağmen mesleğinden kopmayan Olğun, işini severek sürdürüyor.

"20 liraya da 500 liraya da iş yaptığımız oluyor"

Cemil Olğun, AA muhabirine, ayakkabı tamirciliğine ailesinin yönlendirmesiyle adım attığını söyledi.

Mesleği sayesinde evinin geçimini sağladığını belirten Olğun, "Bu iş sayesinde üniversitede okuttuğum 3 çocuğumdan 2'sini evlendirdim, her birine de ev yaptım. Bu işi çok seviyorum. Ekonomik durumu zayıf olan insanların bizlere çok ihtiyacı var ama bizden sonra bu işi yürütecek insan yok." diye konuştu.

Her türlü ayakkabıyı tamir edebildiğini anlatan Olğun, "Ücret ayakkabının onarımına, malzemeye ve emeğe göre değişiyor. 20 liraya da 500 liraya da iş yaptığımız oluyor." dedi.

Olğun, restorasyonun sürmesi nedeniyle büyük bölümü kapalı olan tarihi çarşının açılmasını beklediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 44 Yılın Ustası: Cemil Olğun - Son Dakika

SON DAKİKA: 44 Yılın Ustası: Cemil Olğun - Son Dakika
