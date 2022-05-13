"45. Uluslararası Giresun Aksu Festivali" 19-22 Mayıs tarihlerinde yapılacak - Son Dakika

Giresun'da halk arasında havaların ısınıp bahardan yaz mevsimine geçişin sembolü olarak bilinen "Mayıs 7'si" geleneğinin yaşatıldığı "45. Uluslararası Giresun Aksu Festivali" 19-22 Mayıs tarihlerinde organize edilecek.

Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Kale Sosyal Tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, festivali koronavirüs salgını dönemi haricinde en iyi şekilde gerçekleştirmeye çalıştıklarını söyledi.

Festivalin 4 bin yıllık tarihe dayanan, Rumi takvime göre 7 Mayıs'a, Miladi takvime göre 20 Mayıs'a denk gelen, geleneksel bir etkinlik olduğunu belirten Şenlikoğlu, zaman içerisinde de uluslararası festivale dönüştüğünü aktardı.

Şenlikoğlu, salgının azaldığı dönemde gerçekleştirilecek Aksu Festivali'nin kendileri için çok anlamlı olduğunu vurgulayarak, festival yürüyüşünün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarının ardından gerçekleştirileceğini, festival ateşinin yakılacağını ve gençlerin sanatçılarla buluşacağı konserler organize edileceğini ifade etti.

Festivalin, geleneksel tanıtımlar ve halk danslarıyla 20 Mayıs'ta devam edeceğini dile getiren Şenlikoğlu, şunları kaydetti:

"Aksu Deresi ile denizin buluştuğu yerde festivalimizi yapacağız. Geçmişte vatandaşlarımız sabah erken saatlerde hayvanlarıyla gelir, o bölgeyi gezer, festivalin bahardan yaza geçişi sembolize etmesinden hareketle aslında yaza geçişi başlatmış olurlardı. Biz de bu festivalde farklı olarak gece saat 03.00'da Sarvan köyünden vatandaşlarımızla hep beraber yürüyüşle geleneksel bir hava oluşturarak Aksu Deresi ile denizin birleştiği yere geleceğiz. Bölgede geleneksel havayı yaşatmak için denize 'yedi çift, bir tek' taş atacağız, sonra saç ayaktan geçeceğiz. Bu tür gelenekleri yaşatarak festivali gerçekleştireceğiz."

Aytekin Şenlikoğlu, festivalde 23 ülkenin standının yer alacağını belirterek, "4-5 ülkenin halk dansları toplulukları katılacak. 11 ilden de katılım olacak. Katılımcılar kendi geleneksel ürünlerini sergileyecekler, bizler de geleneklerimizi tanıtacağız." dedi.

Festivalin 22 Mayıs'a kadar çeşitli etkinliklerle devam edeceğini dile getiren Şenlikoğlu, Plajlar Bölgesi Projesi'nin açılışını da festival kapsamında yapacaklarını sözlerine ekledi.