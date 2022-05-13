"45. Uluslararası Giresun Aksu Festivali" 19-22 Mayıs tarihlerinde yapılacak - Son Dakika
Üye Girişi

"45. Uluslararası Giresun Aksu Festivali" 19-22 Mayıs tarihlerinde yapılacak

13.05.2022 13:07
"45. Uluslararası Giresun Aksu Festivali" 19-22 Mayıs tarihlerinde yapılacak

Giresun'da halk arasında havaların ısınıp bahardan yaz mevsimine geçişin sembolü olarak bilinen "Mayıs 7'si" geleneğinin yaşatıldığı "45. Uluslararası Giresun Aksu Festivali" 19-22 Mayıs tarihlerinde organize edilecek.

Giresun'da halk arasında havaların ısınıp bahardan yaz mevsimine geçişin sembolü olarak bilinen "Mayıs 7'si" geleneğinin yaşatıldığı "45. Uluslararası Giresun Aksu Festivali" 19-22 Mayıs tarihlerinde organize edilecek.

Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Kale Sosyal Tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, festivali koronavirüs salgını dönemi haricinde en iyi şekilde gerçekleştirmeye çalıştıklarını söyledi.

Festivalin 4 bin yıllık tarihe dayanan, Rumi takvime göre 7 Mayıs'a, Miladi takvime göre 20 Mayıs'a denk gelen, geleneksel bir etkinlik olduğunu belirten Şenlikoğlu, zaman içerisinde de uluslararası festivale dönüştüğünü aktardı.

Şenlikoğlu, salgının azaldığı dönemde gerçekleştirilecek Aksu Festivali'nin kendileri için çok anlamlı olduğunu vurgulayarak, festival yürüyüşünün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarının ardından gerçekleştirileceğini, festival ateşinin yakılacağını ve gençlerin sanatçılarla buluşacağı konserler organize edileceğini ifade etti.

Festivalin, geleneksel tanıtımlar ve halk danslarıyla 20 Mayıs'ta devam edeceğini dile getiren Şenlikoğlu, şunları kaydetti:

"Aksu Deresi ile denizin buluştuğu yerde festivalimizi yapacağız. Geçmişte vatandaşlarımız sabah erken saatlerde hayvanlarıyla gelir, o bölgeyi gezer, festivalin bahardan yaza geçişi sembolize etmesinden hareketle aslında yaza geçişi başlatmış olurlardı. Biz de bu festivalde farklı olarak gece saat 03.00'da Sarvan köyünden vatandaşlarımızla hep beraber yürüyüşle geleneksel bir hava oluşturarak Aksu Deresi ile denizin birleştiği yere geleceğiz. Bölgede geleneksel havayı yaşatmak için denize 'yedi çift, bir tek' taş atacağız, sonra saç ayaktan geçeceğiz. Bu tür gelenekleri yaşatarak festivali gerçekleştireceğiz."

Aytekin Şenlikoğlu, festivalde 23 ülkenin standının yer alacağını belirterek, "4-5 ülkenin halk dansları toplulukları katılacak. 11 ilden de katılım olacak. Katılımcılar kendi geleneksel ürünlerini sergileyecekler, bizler de geleneklerimizi tanıtacağız." dedi.

Festivalin 22 Mayıs'a kadar çeşitli etkinliklerle devam edeceğini dile getiren Şenlikoğlu, Plajlar Bölgesi Projesi'nin açılışını da festival kapsamında yapacaklarını sözlerine ekledi.

YORUMLAR
500
İdare Mahkemesi, valilik yasaklarına itirazı kabul etmedi (2) İdare Mahkemesi, valilik yasaklarına itirazı kabul etmedi (2) Edirne'de 'Acı Biber Yeme Yarışması'nı kazanana ağırlığınca ayçiçeği yağı verilecek Edirne'de 'Acı Biber Yeme Yarışması'nı kazanana ağırlığınca ayçiçeği yağı verilecek

Aytekin Şenlikoğlu, Festival, Giresun, Mayıs, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat '45. Uluslararası Giresun Aksu Festivali' 19-22 Mayıs tarihlerinde yapılacak - Son Dakika


Son Dakika
13:12 Başakşehir, Cyle Larin ile anlaştı
12:59 Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu'nun ceza sonrası sarıldıkları o an: Canan cesurdur!
12:58 Galatasaray'ın milli yıldızı Kerem'e Lyon'dan resmi teklif geldi
12:42 Dünyaca ünlü müzik yıldızı Jason Derulo 25 Mayıs'ta İstanbul'da konser verecek
12:40 Bir İskandinav ülkesi daha NATO'ya yeşil ışık yaktı: İsveç'in açıklaması sonrası gözler Kremlin'de!
12:37 Google'dan dev hamle: Çeviri özelliği olan gözlüğün tanıtımı yapıldı
12:31 Lisans ve yüksek lisans öğrencileri için af çalışmaları başladı
12:24 6 haftadır keskin düşüşe geçen kripto para piyasasında sular duruldu: Bitcoin tekrar 30 bin doların üstünde
12:18 Çavuşoğlu'ndan ABD'ye tepki: YPG'yi meşrulaştırma çabası olarak görüyoruz
12:18 Cem Yılmaz'ın yeni dizisi Erşan Kuneri yayına girdi! İkinci sezona yeşil ışık geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 13:27:10. #1.12#
SON DAKİKA: "45. Uluslararası Giresun Aksu Festivali" 19-22 Mayıs tarihlerinde yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement