46 Yıl Sonra Aynı Sınıfta - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

46 Yıl Sonra Aynı Sınıfta

28.05.2025 11:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Liseden arkadaş olan Neşe Adıgüzel ve Yasemin Sarıgül, EBYÜ 60+ Tazelenme Üniversitesi'nde yeniden eğitim alıyor.

Erzincanlı Neşe Adıgüzel ve Yasemin Sarıgül, liseden beri kopmayan bağla hem dünür hem de Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinin (EBYÜ) 60+ Tazelenme Üniversitesinde sınıf arkadaşı oldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile EBYÜ arasında imzalanan protokol kapsamında geçen yıl hayata geçirilen 60+ Tazelenme Üniversitesi projesine 60 yaş üstü kişiler katılıyor.

Proje kapsamında yeniden üniversite okuyan ve 1978-1979 yıllarında Erzincan Kız Meslek Lisesi'nden okul arkadaşı Neşe Adıgüzel ile Yasemin Sarıgül, eğitim süreçleri boyunca bağlarını koparmadı.

Liseyi bitirdikten sonra arkadaşlıkları devam eden ve daha sonra 2010 yılında dünür olan Adıgüzel ile Sarıgül, 46 yıl sonra EBYÜ 60+ Tazelenme Üniversitesinde de birlikte eğitim alıyor.

Evden sabah birlikte çıkıp kampüse gelen iki arkadaş, üniversitede aynı sınıfta eğitim görüp gün boyu birlikte zaman geçiriyor.

"Bu anılarına şahitlik etmek bizleri mutlu ediyor"

60+ Tazelenme Üniversitesi EBYÜ Kampüs Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Sevda Öztürker, AA muhabirine, Tazelenme Üniversitesi öğrencileriyle bazı güzel anılara da şahitlik ettiklerini söyledi.

Dostlukları 46 yılı bulan öğrencilerinin olduğunu ifade eden Öztürker, şöyle konuştu:

"Neşe Adıgüzel ile Yasemin Sarıgül'ün lise hayatında başlayan ve devam eden bir süreci birlikte yaşamanın da mutluluğunu paylaşıyoruz. Aynı zamanda bunu ileriye götürecek olursak, bu öğrencilerimizin de dünür olduklarını da biliyoruz. Bu anılarına şahitlik etmek bizleri mutlu ediyor. Onları toplumsal hayatın içerisinde tutmak, yaşamdan kopmamalarına destek olmak, bizlerin en büyük hedefleri arasında. Dolayısıyla da bu projenin bir somut örneğini birlikte yaşamış oluyoruz."

"Bundan 46 yıl önce aynı sırada değildik ama aynı sınıftaydık"

Öğrencilerden Neşe Adıgüzel ise Erzincan Kız Meslek Lisesi'nden mezun olduğunu belirterek, "Ben 1978-1979 yıllarında Erzincan Kız Meslek Lisesi mezunuyum. Yıllar sonra arkadaşım Yasemin Sarıgül ile birlikte kızımı onun oğluna vererek dünür olduk. Tabii ki dünürlükten önce geçmişe dayanan çok eski bir arkadaşlığımız var. Kendisiyle birlikte Tazelenme Üniversitesine gelmeye karar verdik. Çocuklarımız da bize destek oldular. Çok mutluyuz. Bundan 46 yıl önce aynı sırada değildik ama aynı sınıftaydık." dedi.

Yasemin Sarıgül de arkadaşı ile ilerleyen süreçte dünür olduklarını anlattı.

Her fırsatta arkadaşı ile bir araya gelmeye çalıştıklarını söyleyen Sarıgül, "Burada eskiden liseli yıllarda yaşadıklarımızı yeniden yaşıyor gibi oluyoruz. Yaşın vermiş olduğu olgunlukla burada daha rahat hareket ediyoruz. Evlerimiz de birbirine yakın, beraber gelip gidiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, erzincan, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 46 Yıl Sonra Aynı Sınıfta - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muşspor, 31 yıl aradan sonra 2. Lig’e yükseldi Muşspor, 31 yıl aradan sonra 2. Lig'e yükseldi
Tek ısırığı insanı öldürmeye yetiyor O ilimizde görüntülendi Tek ısırığı insanı öldürmeye yetiyor! O ilimizde görüntülendi
Kapkaççı kaçtı, Alman turist kovaladı, esnaf yakaladı Kapkaççı kaçtı, Alman turist kovaladı, esnaf yakaladı
Bungalov kapısında silahlı saldırı Önce keşif sonra tatil yapmışlar Bungalov kapısında silahlı saldırı! Önce keşif sonra tatil yapmışlar
Canlı yayında Müge Anlı’ya “Bu erkeklere ne olmuş ya“ dedirten kayıt Canlı yayında Müge Anlı'ya "Bu erkeklere ne olmuş ya?" dedirten kayıt
Ünlü oyuncu, hasta akrabasında 100,000 dolar çaldığı iddiasıyla mahkemeye verildi Ünlü oyuncu, hasta akrabasında 100,000 dolar çaldığı iddiasıyla mahkemeye verildi
İçi tamamen altın dolu Zenginlerin altınlarını sakladığı bina ortaya çıktı İçi tamamen altın dolu! Zenginlerin altınlarını sakladığı bina ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu malına el uzatmak en büyük günah Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu malına el uzatmak en büyük günah
Maydonoz Döner soruşturması ünlü bir zincire daha sıçradı Maydonoz Döner soruşturması ünlü bir zincire daha sıçradı
Nihat Kahveci canlı yayında Mourinho’ya ateş püskürdü Nihat Kahveci canlı yayında Mourinho'ya ateş püskürdü
Fenerbahçe Başkan adayı Hakan Bilal Kutlualp: Mourinho’yu göndereceğim Fenerbahçe Başkan adayı Hakan Bilal Kutlualp: Mourinho'yu göndereceğim

11:55
Suudi Arabistan’da Prens Selman’a karşı isyan başlattılar
Suudi Arabistan'da Prens Selman'a karşı isyan başlattılar
11:31
Aparta gizli kamera yerleştiren sapığın hedefindeki yaş grubu ifşa oldu
Aparta gizli kamera yerleştiren sapığın hedefindeki yaş grubu ifşa oldu
10:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni anayasa için görevlendirdiği 10 isim belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa için görevlendirdiği 10 isim belli oldu
09:46
İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo
İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo
09:40
İmamoğlu’nun ortağı Seyfi Beyaz tahliye edildi
İmamoğlu'nun ortağı Seyfi Beyaz tahliye edildi
17:06
Fenerbahçe yeni yıldızını armasına taktı
Fenerbahçe yeni yıldızını armasına taktı
16:55
Arda Güler’e Premier Lig’den sürpriz talip
Arda Güler'e Premier Lig'den sürpriz talip
16:43
MHP’nin TBMM Başkanvekili Celal Adan oldu
MHP'nin TBMM Başkanvekili Celal Adan oldu
16:31
Fenerbahçe’den apar topar gönderilen İsak Vural’a İspanya’dan sürpriz talip
Fenerbahçe'den apar topar gönderilen İsak Vural'a İspanya'dan sürpriz talip
16:27
Hakime söylediği sözler pahalıya patladı Deniz Akkaya’ya hapis cezası
Hakime söylediği sözler pahalıya patladı! Deniz Akkaya'ya hapis cezası
16:11
Off-road ekibine yanlışlıkla “Kutsal topraklara hoş geldiniz“ flaması gönderildi
Off-road ekibine yanlışlıkla "Kutsal topraklara hoş geldiniz" flaması gönderildi
16:10
Emre Belözoğlu Galatasaray’ın yıldızını Antalyaspor’a istiyor
Emre Belözoğlu Galatasaray'ın yıldızını Antalyaspor'a istiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2025 12:05:32. #7.13#
SON DAKİKA: 46 Yıl Sonra Aynı Sınıfta - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.