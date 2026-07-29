5 Yaşındaki Emir Alp\'in Mehter Sevgisi

Bursa'da yaşayan 5 yaşındaki Emir Alp Özdemir'in bebeklik döneminde mehter marşlarına duyduğu ilgi, yıllar içinde onu Tarihi Bursa Mehter Takımı'nın en küçük gönüllü üyesi haline getirdi.

Uğur Özdemir ve Betül Özdemir çifti 2021 yılında dünyaya gelen oğulları Emir Alp'i daha kolay uyandırmak için mehter marşı dinletmeye başladı.

Zamanla marşları ezberleyen Emir Alp, evde kepçe ve tencereleri davul gibi kullanarak ritim tuttu, flütünü zurna gibi çalmaya çalıştı.

Mehter yürüyüşlerini taklit eden Emir Alp, gittiği her ortamda marşlar söyleyerek ilgisini çevresindekilere de gösterdi.

Ailesi de bu ilgiyi desteklemek amacıyla Emir Alp'i düzenli olarak Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ndeki mehter gösterilerine götürdü. Gösterileri en ön sıradan dikkatle izleyen çocuğun heyecanını fark eden Tarihi Bursa Mehter Takımı Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Özkeser, bir gösteri sırasında Emir Alp'i sahneye davet etti.

İlk kez çıktığı sahnede mehter takımına uyum sağlayan Emir Alp, daha sonra mehter kıyafeti giyerek haftada 4 gün düzenlenen gösterilerde ekiple birlikte yer almaya başladı.

Gösteriler sırasında mehterbaşının yanında yürüyen Emir Alp, izleyicilerin de ilgi odağı oluyor.

"Her yerde mehter marşları söylüyordu"

Emir Alp'in babası Uğur Özdemir, AA muhabirine, oğlunun mehter sevgisinin bebeklik yıllarında başladığını söyledi.

Çocuğunun evde sürekli mehter marşları dinlediğini belirten Özdemir, şöyle konuştu:

"Parkta, misafirlikte, gittiğimiz her yerde mehter marşları söylüyordu. Gösterileri izlemek için haftalarca Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ne gittik. Bir gün Mesut Başkan oğlumuzu sahneye davet etti. O günden sonra da mehter takımının bir parçası oldu."

Özdemir, gösterilere katılmanın Emir Alp'i çok mutlu ettiğini ifade ederek, "Emir Alp, oyuncaklara ilgi duymadı. Varsa yoksa mehter. Bazen vazgeçirmeye çalıştık ama başaramadık." dedi.

"Çok güçlü bir müzik kulağı var"

Tarihi Bursa Mehter Takımı Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Özkeser ise mehterin Türk kültürünün önemli değerlerinden biri olduğunu belirterek, çocukların bu mirası tanımasının gelecek adına umut verici olduğunu söyledi.

Emir Alp'in kısa sürede ekibe uyum sağladığını dile getiren Özkeser, "Çok güçlü bir müzik kulağı var. Yaşına rağmen ritmi ve yürüyüşü dikkat çekiyor. Böyle çocukların bu kültüre ilgi göstermesi bizi mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.