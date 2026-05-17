33. Geleneksel Türkmen Şöleni'ne binlerce kişi katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

33. Geleneksel Türkmen Şöleni'ne binlerce kişi katıldı

33. Geleneksel Türkmen Şöleni\'ne binlerce kişi katıldı
17.05.2026 20:10  Güncelleme: 20:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Erdemli'de düzenlenen 33. Geleneksel Türkmen Şöleni'ne yaklaşık 50 bin kişi katıldı. Kıl çadırlar, yöresel lezzetler ve konserlerle coşkulu geçen etkinlikte Yörük ve Türkmen kültürü tanıtıldı.

Mersin'ın Erdemli ilçesinde birçok ülkeden konukların da yer aldığı 33. Geleneksel Türkmen Şöleni'ne yaklaşık 50 bin kişi katıldı. Kıl çadırların kurulduğu, yayık ayranından sıkmaya kadar birçok yöresel lezzetin ikram edildiği şölen, düzenlenen gösteri ve konserlerle coşkulu geçti.

1978 yılında başlayan Türkmen Şöleni'nin 33'üncüsü, Erdemli Talat Göktepe Tabiat Parkı Çamlığı'nda mehteran takımının yürüyüşü ve gösterisiyle başladı. Erdemli Belediyesi'nin koordinesinde yapılan ve her yıl olduğu gibi bu sene de yaklaşık 50 bin kişinin katıldığı şölende Azerbaycan, Özbekistan ve Türkmenistan'dan gelen kültür ekipleri sahne aldı. Kıl çadırların ve ocakların kurulduğu alanda sıkmalar ile yayık ayranları hazırlanarak ikram edildi. Şölende Türk dünyasına ait gösterilerin ardından sahne alan sanatçılar Azerin ve Sefa katılanları coşturdu. Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara ile Azerin, "Çırpınırdı Karadeniz" türküsünü seslendirdi. Şölene her yıl katılan Yörükler, etkinliklerden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Başkan Kara: "Yörük ve Türkmen hayatını anlatmaya devam edeceğiz"

Tarehin en kalabalık şölenini yaptıklarını aktaran Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, "50 bin kişinin eşliğinde bugün 33'üncü Türkmen Şölenimizi vatandaşlarımızla kutluyoruz. Yörük'ün, Türkmen'in hayatını vatandaşlarımıza anlatıyoruz. Kıl çadırlarımızda yayık ayranlarımız, sıkmalarımızı, Erdemli'mizin Erdemli markalı limonatalarımızla vatandaşlarımıza ikram ediyoruz. Gayet coşkulu bir ortam görüyorsunuz. Vatandaşlarımız eğleniyor, tabii onların bu şekilde eğlenmesi bizleri de mutlu ediyor. İnşallah her sene Türkmen Şöleni üzerine koyarak devam edecek. Yörük ve Türkmen hayatını vatandaşlarımıza anlatmaya devam edeceğiz" dedi.

"Kenetlenen milletler her türlü badireyi aşmayı başarır"

Şölene katılan MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz yaptığı konuşmada, "Bugün burada sadece geleneksel bir şöleni yaşamıyoruz, tarihimizin sesine kulak veriyor, kültürümüzün mayasını yaşatıyor, birlik ve kardeşlik ruhumuzu daha da kuvvetlendiriyoruz. Hepinizin bildiği gibi Anadolu'nun kapılarını açan irade, coğrafyayı vatan yapan ruh, zor zamanlarda milletine siper olan iman, Yörük Türkmen obalarından yükselmiştir. İşte bu nedenle biz Türkmen şölenlerimizi sadece eğlence programları olarak değil, milli hafızanın diri tutulduğu, kültürel mirasın gelecek nesillere aktarıldığı önemli buluşmalar olarak değerlendiriyoruz. Biliyoruz ki ayrışan toplumlar zayıflar, kenetlenen milletler ise her türlü badireyi aşmayı başarır. Bu anlamda Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu ve Cumhurbaşkanımızın da sahiplenerek bir devlet projesine dönüştürdüğü 'Terörsüz Türkiye' vizyonu sadece bir güvenlik meselesi değil, aynı zamanda toplumsal huzurun, milli birliğin ve kardeşlik hukukunun güçlendirilmesi hedefidir" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Gastronomi, Kültür, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 33. Geleneksel Türkmen Şöleni'ne binlerce kişi katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Süper meyve’ için 14 ülke Türkiye’nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor 'Süper meyve' için 14 ülke Türkiye'nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor
İstanbul’da hayatın iki farklı yüzü aynı karede İstanbul'da hayatın iki farklı yüzü aynı karede
Okul saldırıları sonrası harekete geçildi Veli Randevu Sistemi’nde yeni dönem Okul saldırıları sonrası harekete geçildi! Veli Randevu Sistemi'nde yeni dönem
Bayram öncesi otobüs biletlerinde yeni düzenleme Tam ücret iadesi zorunlu oldu Bayram öncesi otobüs biletlerinde yeni düzenleme! Tam ücret iadesi zorunlu oldu
Diplomasi Erik Dalı’nın ritmine kapıldı Belçikalı büyükelçi oynadı, Fransa’dan meydan okuma geldi Diplomasi Erik Dalı'nın ritmine kapıldı! Belçikalı büyükelçi oynadı, Fransa’dan meydan okuma geldi
Yangından kurtulmuştu, sokakta böyle bulundu Yangından kurtulmuştu, sokakta böyle bulundu

20:26
Vincent Aboubakar, Süper Lig şampiyonuna transfer olma yolunda
Vincent Aboubakar, Süper Lig şampiyonuna transfer olma yolunda
20:08
Trump: İran için zaman daralıyor ve çok hızlı hareket etmeleri gerekiyor, yoksa onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak
Trump: İran için zaman daralıyor ve çok hızlı hareket etmeleri gerekiyor, yoksa onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak
20:05
Aksaray’da temizlik için kuyuya giren 4 kişiden 3’ü hayatını kaybetti
Aksaray'da temizlik için kuyuya giren 4 kişiden 3'ü hayatını kaybetti
19:56
Canlı skor ve puan durumu: Süper Lig’de küme düşen son takım belli oluyor
Canlı skor ve puan durumu: Süper Lig'de küme düşen son takım belli oluyor
17:54
Diyarbakır’da 15 yaşındaki Hülya silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Diyarbakır'da 15 yaşındaki Hülya silahla vurulmuş halde ölü bulundu
17:28
Çorlu’da iki polisimizi şehit eden saldırganın yakalanma anı kamerada
Çorlu'da iki polisimizi şehit eden saldırganın yakalanma anı kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2026 21:17:40. #7.12#
SON DAKİKA: 33. Geleneksel Türkmen Şöleni'ne binlerce kişi katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.