Üye Girişi
6 asırlık tarihi yapı dökülmeye yüz tuttu - Son Dakika

6 asırlık tarihi yapı dökülmeye yüz tuttu

13.12.2021 12:18

6 asırlık tarihi yapı dökülmeye yüz tuttu Sivas'ta bulunan ve 674 yıllık tarihi geçmişiyle zamana meydan okuyan Güdük Minarenin dış tarafında bulunan tuğlalar dökülerek yerlerinde oyuklar oluştu Sivas'ta bulunan ve 674 yıllık tarihi geçmişiyle zamana meydan okuyan Güdük Minarenin dış...

6 asırlık tarihi yapı dökülmeye yüz tuttu

Sivas'ta bulunan ve 674 yıllık tarihi geçmişiyle zamana meydan okuyan Güdük Minarenin dış tarafında bulunan tuğlalar dökülerek yerlerinde oyuklar oluştu

SİVAS - Sivas'ta bulunan ve 674 yıllık tarihi geçmişiyle zamana meydan okuyan Güdük Minarenin dış tarafında bulunan tuğlalar dökülerek yerlerinde oyuklar oluştu.

Eretna Sultanı Alaeddin Eretna tarafından 1347 yılında ölen oğlu Şeyh Hasan için yaptırdığı Güdük Minarenin tuğlaları dökülmeye yüz tuttu. Yıllara meydan okuyan ve bu günlere kadar gelebilen tarihi yapıt son zamanlarda tuğlalarının dökülmeye başlaması görenleri üzüyor. Sivas'ın Küçükminare mahallesinde bulunan tarihi yapıt mahallenin simgesi olarak gösteriliyor. Yurtiçi ve yurtdışından her yıl yüzlerce turist ağırlayan tarihi yapıt görünümüyle de dikkat çekiyor. Buraya gelen ziyaretçiler sıkıntılarından kurtulmak için dua etmeyi de ihmal etmiyor. Sivas için önemli tarihi yapıtlar arasında bulunan Güdük Minarenin restorasyonu içinde çalışmaların sürdüğü belirtildi.

"Ufak tefek tadilatlar yapılmalı"

Mahalle sakinlerinden Yunis Avcı, restorasyon çalışmalarının yüzeysel olması gerektiğini belirterek, "Genellikle turistler ve başka şehirlerden insanlar geliyor. Buraya sıkıntısı olanlar, çocuğu olmayanlar, dua etmek isteyenler geliyor. Bu kapının ağzında dua ediyorlar. Restorasyon yapılsa bence orijinalliği bozulur. Çok fazla derine inmemek şartıyla ufak tefek tadilatlar yapılmalı. Günümüzde burası, mahallemizin simgesi konumunda. Merkeze gelen biri Güdük Minare dediği zaman herkes burayı gösterir. Buranın içinde zamanın padişahının oğlu varmış. Bildiğim ve araştırdığım kadarıyla da mezarı içeride. Buranın böyle kalması benim ve tüm herkes için daha iyi olacağını düşünüyorum" dedi.

6 asırlık tarihi yapı dökülmeye yüz tuttu
6 asırlık tarihi yapı dökülmeye yüz tuttu
6 asırlık tarihi yapı dökülmeye yüz tuttu
6 asırlık tarihi yapı dökülmeye yüz tuttu

Restorasyon, Sivas, dua, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat 6 asırlık tarihi yapı dökülmeye yüz tuttu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Düğünlerde artık çeyrek altın takılmıyor! 0.25 ile 0.50 gram altına rağbet var 12:20 Düğünlerde artık çeyrek altın takılmıyor! 0.25 ile 0.50 gram altına rağbet var
Ünlü bilim insanı tarih verip, dünyanın sonu için ilginç teorisini ortaya koydu: Felaketi yanlış yerde arıyorsunuz 12:16 Ünlü bilim insanı tarih verip, dünyanın sonu için ilginç teorisini ortaya koydu: Felaketi yanlış yerde arıyorsunuz Saddam Hüseyin'in yakalandığı sığınaktaki son sözleri ortaya çıktı 11:44 Saddam Hüseyin'in yakalandığı sığınaktaki son sözleri ortaya çıktı 2001 model Tofaş'ı 11:03 2001 model Tofaş'ı "Türkiye'de nadir araçlardan" ifadesiyle 145 bin liradan satışa çıkardı Kuzenlerin küfür tartışması kanlı bitti! 10:41 Kuzenlerin küfür tartışması kanlı bitti! Son dakika: Dolar ve altından yeni rekor! Kur 14 lirayı, gram ise 800 lirayı aştı 09:40 Son dakika: Dolar ve altından yeni rekor! Kur 14 lirayı, gram ise 800 lirayı aştı MasterChef Türkiye'de yarışmadan elenen isim belli oldu 08:56 MasterChef Türkiye'de yarışmadan elenen isim belli oldu HDP ile yollarını ayıracağını açıklayan Ayhan Bilgen, istifa nedenini de paylaştı: Seçim sürecinde yapılan hatalar 08:12 HDP ile yollarını ayıracağını açıklayan Ayhan Bilgen, istifa nedenini de paylaştı: Seçim sürecinde yapılan hatalar

Son Dakika Haberleri
12:20 Düğünlerde artık çeyrek altın takılmıyor! 0.25 ile 0.50 gram altına rağbet var
12:18 HDP'nin İstanbul İl Kongresi'nde teröristbaşı Öcalan'ı öven sloganlara soruşturma başlatıldı
12:16 Ünlü bilim insanı tarih verip, dünyanın sonu için ilginç teorisini ortaya koydu: Felaketi yanlış yerde arıyorsunuz
12:11 Genç kız, evlilik teklifini kabul etmediği için öldürüldü
12:02 Müge Anlı, neden hep elbise giydiğini açıkladı: Kendime pantolon yakıştırmıyorum
12:00 Savcı Sayan: Halk Ekmek AK Parti'nin elinde olsaydı tüm bakkallara ekmek dağıtılacaktı
11:57 Deutsche Bank'tan dikkat çeken Türkiye değerlendirmesi: Merkez Bankası sonraki çeyrek 1000 baz puan faiz artırmak zorunda kalabilir
11:55 Meral Akşener, cumhurbaşkanı adayı olarak Mansur Yavaş'ı mı istiyor?
11:50 Görünürde Kader Mahkumları Derneği, gerçekte kumarhane!
11:46 Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Ya kahraman olacağım ya da boynum bükülecek
İnegöllü mobilyacılar acil 15 bin eleman arıyor İnegöllü mobilyacılar acil 15 bin eleman arıyor         
12:22
HDP'nin İstanbul İl Kongresi'nde teröristbaşı Öcalan'ı öven sloganlara soruşturma başlatıldı HDP'nin İstanbul İl Kongresi'nde teröristbaşı Öcalan'ı öven sloganlara soruşturma başlatıldı         
12:18
Genç kız, evlilik teklifini kabul etmediği için öldürüldü Genç kız, evlilik teklifini kabul etmediği için öldürüldü         
12:12
Ermeni futbolcular sahaya Azerbaycan bayrağına basarak çıktı Ermeni futbolcular sahaya Azerbaycan bayrağına basarak çıktı         
11:21
Einstein, "Arılar yok olursa insanlığın 4 yıl ömrü kalmıştır" demişti! Einstein, "Arılar yok olursa insanlığın 4 yıl ömrü kalmıştır" demişti!         
10:45
Son dakika: Cari denge 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi Son dakika: Cari denge 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi         
10:10
Milyonların gözü asgari ücret zammında! Milyonların gözü asgari ücret zammında!         
09:26
Hava almak için evden çıkmıştı, imam ağaca asılı halde bulundu Hava almak için evden çıkmıştı, imam ağaca asılı halde bulundu         
08:18
İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile gündem olacak görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara yükseltiyorlar İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile gündem olacak görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara yükseltiyorlar         
08:05
Biden'dan Putin'e açık Ukrayna tehdidi: İşgal halinde korkunç bedel ödersiniz Biden'dan Putin'e açık Ukrayna tehdidi: İşgal halinde korkunç bedel ödersiniz         
19:07
Yağışlı havada lüks aracıyla sürat yapan iş insanı yaşamını yitirdi Yağışlı havada lüks aracıyla sürat yapan iş insanı yaşamını yitirdi         
17:55
Oğlunun kaza yaptığını gören baba isyan etti: Geberseydi keşke Oğlunun kaza yaptığını gören baba isyan etti: Geberseydi keşke         
17:22
TikTok'ta paylaşılan videoya tepki yağıyor! TikTok'ta paylaşılan videoya tepki yağıyor!         
17:17
Yeni duyanlar çok şaşırdı! Yargı'nın Eren Komiseri Uğur Aslan'ın 22 yıllık eşi ünlü dizilerin senaristi çıktı Yeni duyanlar çok şaşırdı! Yargı'nın Eren Komiseri Uğur Aslan'ın 22 yıllık eşi ünlü dizilerin senaristi çıktı         
15:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2021 12:28:48. #1.11#
SON DAKİKA: 6 asırlık tarihi yapı dökülmeye yüz tuttu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement