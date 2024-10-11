600 Yıllık Zile Panayırı, Semt Pazarına Dönüştü - Son Dakika
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Kültür Sanat

600 Yıllık Zile Panayırı, Semt Pazarına Dönüştü

Tokat'ın Zile ilçesinde uzun yıllardır süren tarihi Zile Panayırı, bu yıl Zile Belediyesi tarafından düzenlenen semt pazarına dönüştürüldü. Bu durum, vatandaşlar tarafından eleştirilerek panayırın kültürel özelliğinden uzak kaldığı belirtildi.

11.10.2024 21:58
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600 yıllık zile panayırı, semt pazarına dönüştü

TOKAT - Tokat'ın Zile ilçesinde asırlardır düzenlenen tarihi Zile Panayırının, bu yıl Zile Belediyesi tarafından semt pazarına dönüşmesi tepki topladı.

Zile ilçesinde, Osmanlı döneminden bu yana düzenlenen tarihi Zile Panayırı, bu yıl sönük bir şekilde açıldı. Hititler, Persler, Selçuklu ve Osmanlı gibi pek çok uygarlığın izlerini taşıyan Zile'nin kültürel mirasıyla dikkat çeken panayır, asırlardır süren bir gelenek olarak devam ediyordu. Zile Belediyesi'nin öncülüğünde kurulan panayırın açılışını Zile Belediye Başkanı Şükrü Sargın yaptı. Panayırın tarihi özelliğinden uzak olarak semt pazarı şeklinde açılması vatandaşlar tarafından eleştirildi. Vatandaşlar, panayırın semt pazarına dönüştüğünü ve ilçe ekonomisine katkı sağlamadığını iddia ederek, dışarıdan gelenlerin vergi ödemeden satış yaptıklarını öne sürdü. 600 yıllık tarihe sahip panayırın en resmi belgesi ise Zile Kent Müzesi'nde sergilenen 1964 yılına ait bir afişte yer alıyor. Bu afişte, at yarışları, güreş müsabakaları ve yöresel lezzetlerin panayırın parçası olduğu görülüyor. Bu yıl açılan panayırda ise bu aktivitelerden hiç birine yer verilmedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat 600 Yıllık Zile Panayırı, Semt Pazarına Dönüştü - Son Dakika

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