62 Yaşındaki Kadın Rölyef Sanatına Hayat Verdi

Eskişehir'de açılan kursa katılarak 3 boyutlu şekillendirme sanatı olan rölyef ile tanışan 62 yaşındaki Meral Koç, kadınların boş zamanlarını akıllı telefonlarla harcamak yerine üretime dönüştürmesi gerektiğini söyledi.

Eskişehir'de yaşayan, ev ortamındaki rutin hayatına renk katmak ve üretkenliğini korumak isteyen 62 yaşındaki ev hanımı Meral Koç, bir arkadaşında görerek merak sardığı rölyef (kağıt oyma ve kabartma) sanatını öğrenmek için kursların yolunu tuttu. İlerleyen yaşına rağmen azmiyle parmak ısırtan Koç, usta öğreticilerin de desteğiyle kısa sürede tekniği kavrayarak adeta birer sanat eserine dönüşen çalışmalar ortaya koydu. Sabır ve titizlikle kağıtları kat kat işleyen Koç, son ve en kapsamlı çalışmasında ise İslam alemi için büyük önem taşıyan ve Allah'ın 99 isminin yer aldığı Esmaül Hüsna tablosunu göz kamaştırıcı bir biçimde üç boyutlu hale getirdi. Ortaya koyduğu el emeği göz nuru eserlerle çevresindekilerin takdirini toplayan Koç, günün büyük bölümünü dijital ekranlar karşısında geçiren yaşıtlarına ve ev kadınlarına anlamlı bir çağrıda bulundu.

"Bayanlar telefon kurcalamaktansa bir işe yarasınlar"

Rölyef sanatının sabır ve yoğun emek gerektirdiğini belirten Meral Koç, kadınların vakitlerini sosyal medyada harcamaması gerektiğini ifade ederek, "Boş zamanlarında bayanların boş boş oturup da telefon kurcalamaktansa bir işe yaramalarını, bir şeyler üretmelerini tavsiye ederim. Ben normalde de hiç boş oturamam, mutlaka evde bir etkinlik ve bir şeylerle uğraşırım. Üretmek çok güzel bir şey. Ama ne yazık ki ülkemizde emeğe para yok. Büyük bir emek istiyor. Bizler de burada boş zamanlarımızı en iyi şekilde değerlendiriyoruz ve çok mutluyuz" dedi.

12 kat kağıt boyut kazanıyor

Sanata başlarken özel bir yeteneği olmadığını ancak azimle süreci öğrendiğini aktaran Koç, rölyefin yapım aşamalarını şu sözlerle anlattı:

"Aynı kağıt üründen yaklaşık 12 adet alıyoruz. Onları en ince detaylarına kadar tek tek kesip, altlarını kabartarak üst üste yapıştırıyoruz. Yükselte yükselte, incelte incelte ürüne üç boyut kazandırıyoruz. Bu benim üçüncü ürünüm. İlk olarak manzara resmiyle başladım, sonra çiçek çalıştım, şimdi de Allah'ın 99 isminin yer aldığı bu tabloyu tamamladım. Bu işe merakı olanların önce bir eğitmen eşliğinde kursla başlamasını tavsiye ederim. Bir süre sonra zaten tekniği kolayca kavrıyorsunuz." - ESKİŞEHİR