Üye Girişi
Son Dakika Logo

65 Yaşındaki İnci Erköy'ün Resim Tutkusu

13.04.2026 11:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

52 yıldır resim yapan İnci Erköy, 11 sergi açtı ve sanatını tutku ile yaşıyor.

Kırklareli'nde yaşayan 65 yaşındaki İnci Erköy, ortaokul öğretmeninin yönlendirmesiyle başladığı resim tutkusunu 52 yıldır sürdürüyor.

Resim yapmaya küçük yaşlarda başlayan Erköy, yıllar geçtikçe hayallerini tuvallere yansıttı. Erköy, duvar resimleri, tuval çalışmaları, sulu boya ve kara kalem çalışmalarıyla bugüne kadar 11 sergi açtı.

Eserlerini evinde de sergileyen Erköy, ziyaretçilerin ilgisiyle karşılaşıyor.

Erköy, AA muhabirine, sanatını sadece resim yapmak için değil, resme bakanlara o anı yaşatmaya çalışmak için icra ettiğini söyledi.

Resim yapmayı çok sevdiğini anlatan Erköy, "Resim yapmak vazgeçilmez bir tutku. Resme duygu katmak çok önemli. Bu konuda çok güzel geri dönüşler alıyorum. Çok uykusuz kaldığım zamanlar oldu elbette. Bir resme başladığım zaman en iyi yakalamak için çalışıyorum. Resim benim için bir yaşam biçimi. Resim yapmadığım günü yok sayıyorum." diye konuştu.

Yaptığı eserlerin çok beğenildiğini belirten Erköy, bugüne kadar yaklaşık 11 sergi açtığını dile getirdi.

Tuvalin başına geçtiğinde tüm dertlerini, sıkıntılarını unutup hayallere daldığını vurgulayan Erköy, "Ben bazen sabahlara kadar bile resim yapıyorum. Gerçekten tutkuyla yapıyorum ben bu işi." dedi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Kırklareli, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 13:23:43. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.