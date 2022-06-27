7 asırlık Osmanlı Şerbeti, aynı tarifiyle yapılmaya devam ediyor

Üniversite uzmanları ve öğrenciler devletin kurulduğu topraklarda aslına uygun şekilde yapılıyor

Şeyh Edebali Üniversitesi öğrenim görevlisi Mesut Kaplan;

" Ertuğrul Gazi'den itibaren Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan bu yana bu şerbet içiliyor"

"Birçok hastalığın tedavisinde kullanılan, günümüzde şurup adı altında içtiğimiz ürünlerin kökeni öncelikle bu şerbetlerdi"

"Osmanlı zamanında Bilecik en çok gül üretimi yapılan 2'inci kentmiş"

BİLECİK - Şeyh Edebali Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Gıda İşletme Bölümü öğretim görevlisi Mesut Kaplan, Osmanlı Devletinin kurulduğu topraklar olan Bilecik'te Osmanlı Şerbetinin 700 yıllık tarifiyle aynı şekilde yapıldığını söyledi.

Osmanlı Şerbeti, narçiçeği başta olmak üzere tarçın, zencefil, kızılcık şerbeti, meyve kuruları gibi içerisinde 40'a yakın baharat ve organik aromalar ile tamamen el emeği ile katkı maddesi kullanılmadan asırlık tarifine uygun olarak hazırlanıyor. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Gıda Bölümü uzmanları ve öğrencileri ile yarım gün uğraşılarak bir gün boyunda soğukta bekletilerek servis ediliyor.

" Ertuğrul Gazi'den itibaren Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan bu yana bu şerbet içiliyor"

Kentte düzenlenen etkinliklerde şerbetin dağıtıldığı anlatan Şeyh Edebali Üniversitesi Gıda Bölümü Öğrenim Görevlisi Mesut Kaplan, "Şerbetimiz Osmanlı Devleti'nin kurulduğu günden beri yapılmaktadır. Bu şerbet saray kültüründe daha da gelişti, özellik kazandı ve bileşimi daha da zenginleşti. Biz de bu şerbet kültürünü günümüze kadar olan halini yaşatmaya çalışıyoruz. Ertuğrul Gazi'den itibaren Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan bu yana gelen bu şerbetleri geliştirip damak zevkine uygun hale getirerek Bilecik halkına sunmayı hedefledik. Üniveritemizde gıda bölümünde bu çalışmaları yıllardır yapmaya devam ediyoruz" dedi.

"Günümüzde şurup adı altında içtiğimiz ürünlerin kökeni öncelikle bu şerbetlerdi"

Kaplan, açıklamasının devamında, şuan yaptıkları şerbetin saray mutfağında en fazla tüketilen ve damak zevkine en uygun olan olduğunu anlatarak, "Osmanlı Devleti zamanında şerbet kültürü sadece yemeklerde değil, aynı zamanda özel günlerde, bayramlarda ve diğer birçok özel günde yapıldığı gibi esas olarak da şifa vermek için kullanılagelmekteydi. Birçok hastalığın tedavisinde, günümüzde şurup adı altında içtiğimiz ürünlerin kökeni öncelikle bu şerbetlerdi" dedi.

"Osmanlı zamanında Bilecik en çok gül üretimi yapılan 2'inci kentmiş"

Şeyh Edebali Üniversitesi Gıda Bölümü Öğrenim Görevlisi Mesut Kaplan, son olarak, bu şerbeti Osman Gazi'nin, Ertuğrul Gazi'nin içtiğini anlatarak, "Gül, narçiçeği gibi Bilecik için özel bir ürün. Osmanlı zamanında Bilecik en çok gül üretimi yapılan 2'inci kentmiş. Yüzde 10 civarında Osmanlı'nın gülü Bilek'ten karşılanıyormuş. Aynı zamanda günümüze kadar gelen yabani güllerimiz bulunuyor. Aroması çok güzel. Bu güler Osmanlı şerbetine de çok güzel bir lezzet veriyor. Şerbeti siz de Bilecik'te tadabilirsiniz o yüzden biz Bilecik'e bekliyoruz. Şerbetimizin tadılması için sizleri burada ağırlamak istiyoruz" dedi.