70 Yaşında Mezuniyet Sevinci

21.05.2026 18:00
Rahime Uluşar, 70 yaşında Kumluca MYO'dan mezun oldu, diplomasını oğlu Prof. Dr. Uluşar'dan aldı.

Akdeniz Üniversitesi Kumluca Meslek Yüksekokulu Seracılık Programı'ndan 70 yaşında mezun olan Rahime Uluşar, diplomasını aynı üniversitenin Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümit Deniz Uluşar'ın elinden almanın mutluluğunu yaşadı.

Yüksekokulun Kumluca Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen mezuniyet töreninde mezunlar arasında yer alan Uluşar, dikkati çekti.

Uluşar, eşi Nadir Uluşar ile çıktığı sahnede mezuniyet belgesini, oğlu Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümit Deniz Uluşar'ın elinden aldı.

Rahime Uluşar, törende yaptığı konuşmada, kendisinin içinde hep uhde kalan üniversite okuma hayalini 70 yaşında gerçekleştirmiş olmanın sevincini yaşadığını söyledi.

Liseden mezun olduktan 50 yıl sonra üniversite sınavına girdiğini, Akdeniz Üniversitesi Kumluca Meslek Yüksekokulu Seracılık Programı'na yerleştiğini ifade eden Uluşar, "İki yıl süreyle derslerimi hiç aksatmadan, tüm derslerimi başarıyla tamamlayıp bu yıl mezun oldum. Benim için büyük mutluluk. Bir başka mutlulukta mezuniyet belgemi, yıllar önce onun mezuniyetinde büyük sevinç yaşadığım oğlumun elinden alıyor olmamdır." diye konuştu.

Uluşar, tekrar üniversite sınavına girerek hayalini kurduğu psikoloji okumayı çok istediğini sözlerine ekledi.

Dekan Uluşar: "Anneme mezuniyet belgesini vermem benim için ayrıca bir onur"

Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümit Deniz Uluşar da annesinin üniversite okuma isteğine kayıtsız kalamadıklarını, sınav başvurusunu, üniversite kaydını birlikte yaptıklarını anlattı.

İki yıl süreyle derslerdeki zorlukları kendisi kadar en iyi şekilde babasının yaşadığını anlatan Uluşar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün benim için Akdeniz Üniversitesi'nin 20 yıllık bir hocası olarak çok önemli bir gün. Annemi mezun ediyoruz, kendisi Akdeniz Üniversitesinin en yaşlı ya da en genç öğrencisi, kendisi 70 yaşında. Kendisi çok azmetti, iki yıl içinde yaşadıklarını, gayretini hepimiz gördük. Anneme mezuniyet belgesini vermem benim için ayrıca bir onur."

Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, Kumluca Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ahmet Çoşgun'un katıldığı tören, mezuniyet belgelerini alan öğrencilerin hep birlikte kep atmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA

