70 yıllık Gramofon ustası tarihe ışık tutuyor - Son Dakika
Üye Girişi

70 yıllık Gramofon ustası tarihe ışık tutuyor

11.10.2022 13:25

70 yıllık Gramofon ustası tarihe ışık tutuyorMALATYA Malatya'da yaşayan 89 yaşındaki gramofon ustası Erdoğan Altürk'ün dükkanında büyük özenle muhafaza ettiği asırlık saat, radyo ve gramofonlar adeta tarihe ışık tutuyor.

70 yıllık Gramofon ustası tarihe ışık tutuyor

MALATYA Malatya'da yaşayan 89 yaşındaki gramofon ustası Erdoğan Altürk'ün dükkanında büyük özenle muhafaza ettiği asırlık saat, radyo ve gramofonlar adeta tarihe ışık tutuyor.

Battalgazi ilçesinde yaşayan 89 yaşındaki gramofon ustası Erdoğan Altürk, ilerleyen yaşına rağmen 70 yıldır büyük sabırla mesleğini sürdürüyor. Tarih kokan dükkanında bir yandan eski saat, radyo ve gramofonların tamiratını yapan doksanına merdiven dayayan Altürk bir taraftan ise onlarca muhabbet kuşu ile dertleşiyor. Sanata olan tutkusunun kendisini böyle bir yola soktuğunu aktaran Altürk, 1952 yılında babasından gizli olarak açtığı dükkanın da lambalı radyo, gramofon tamiratı yapmaya başladığını söyledi. Mesleğin son temsilcilerinden olduğunu kaydeden Altürk, " Benim gibi üç beş usta vardı. Bildiğim kadarıyla çoğu rahmetli oldu. Hayatta kalan tek gramofon ustasıyım. Mesleğim benim elbisem gibi bir şey ölünceye kadar mesleğimi sürdüreceğim çünkü sanat bizim kanımıza işlemiştir." dedi

Bir çok sektörde yaşanan çırak sıkıntısının kendi meslekleri içinde geçerli olduğunu belirten Altürk," Bu sanat öyle birkaç ayda öğrenilecek bir sanat değil. Gelse birisi dese yemeğini de ben veririm öğrenmek istese ama hakiki öğrenecek. "diye konuştu

YORUMLAR
500
Malatya haber: Malatya'da bulunan yaralı şahin tedavi altına alındı Malatya haber: Malatya'da bulunan yaralı şahin tedavi altına alındı Malatya haber! Malatya'da bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı Malatya haber! Malatya'da bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

Malatya, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 70 yıllık Gramofon ustası tarihe ışık tutuyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:16 Ali Palabıyık'a UEFA Avrupa Ligi'nde görev! Hollanda devinin maçında düdük çalacak
14:13 Galatasaray'da Mauro Icardi ilk 11'de oynamak istiyor
14:13 Yeni evli genç iş yerinde kapıldığı elektrik nedeniyle hayatını kaybetti
13:57 Bakan Fatih Dönmez, Avrupa ülkelerinin gaz taleplerini karşılayabilmek için Türkiye ile temasa geçtiğini açıkladı
13:41 Günübirlik tesislere sıkı denetim ve cezalar geliyor! Mecliste görüşülecek
13:11 Muhsin Yazıcıoğlu'nun avukatından çarpıcı sözler: Helikopter içinden görüntünün olduğunu öğrendik
13:14 Yunan basınından bomba iddia: Girit'in güney ve batısındaki karasularının 12 deniz miline çıkarılma olasılığı masada
13:08 Süper Lig'de dört büyüklerin toplam borcu 20,7 milyar lirayı buldu! İşte en çok zarar eden kulüp...
12:51 Yurt dışından iş vaadiyle getirilen ve kandırılan kadınlara fuhuş yaptıran 4 şahıs yakalandı
12:41 Samuray kılıcı ile katledilmişti! Başak Cengiz'in annesi kızının ölüm haberini nasıl aldığını ağlayarak anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2022 14:35:26. #1.12#
SON DAKİKA: 70 yıllık Gramofon ustası tarihe ışık tutuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement