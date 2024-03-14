700 yıllık Tokat yazmaları, 3 boyutlu iğne oyasıyla boyut değiştirdi
TOKAT - Tokat Belediyesi Gülhahar Hatun Hanımeli Kültür ve Sanat Merkezi, tarih kokan Tokat yazmalarını yeniden hayata döndürmek için özel bir projeye imza attı. Son derece özel ve tarihi dokuya sahip olan 700 yıllık miras, 3 boyutlu iğne oyası işlemeleriyle yeni bir boyut kazandı.
Gülbahar Hatun Hanımeli Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen iğne oyası kursu, Tokatlı kadınlara bu özel sanatı öğretiyor ve yazmalarını geleneksel motiflerle süslemelerini sağlıyor. Kurs sayesinde 700 yıllık Tokat yazmaları 3 boyutlu iğne oyaları ile süsleniyor. Özellikle hakiki çiçek motifleri Tokatlı kadınların ellerinde ilmik ilmik işlenerek yazmaların kenarına takılıyor.
"Hakiki çiçeklerden 3 boyutlu motifler çıkartıyoruz"
Kurs hakkında bilgiler veren Gülhahar Hatun Hanımeli Kültür ve Sanat Merkezi iğne oyası öğreticisi Beyhan Barutçu; "İğne oyasından geleneksel iğne oyaları yapıyoruz. Öğrencilerimizle çiçeklerden aldığımız modelleri iğne oyasına işliyoruz. Runner, tepsi ve masa örtüsü gibi aklınıza gelecek her şeyi yapıyoruz. Genellikle hakiki çiçeklerden aldığımız modelleri yapıyoruz. Geleneği sürdürmek istiyoruz. Tarihimizi yaşatmak istiyoruz. İğne oyası her yerde yapılıyor ama Tokat'ın iğne oyaları çok farklıdır. 3 boyutlu motifler çıkartıyoruz. Bizim iğne oyalarının gözenekleri de çok sıkıdır. Hatta milli eğitim müdürümüz bile nasıl sertleştirdiniz diye sordu. Biz sertleştirmek için herhangi bir kimyasal uygulamıyoruz. Kendimiz örerken sıkı örüyoruz. İğnenin sıkı olmasından dolayı örgülerimiz de sıkı oluyor. Böylece de modeller daha güzel düşüyor. Böylece de hakikisi gibi duruyor. Diğer iğne oyalarının gözenekleri iri olduğu için yumuşama yapıyor ve kendini bırakıyor" dedi.
Barutçu, özellikle iğne oyalarının doğal bir sertlik kazanmasını sağlamak için herhangi bir kimyasal kullanmadıklarını belirtiyor. Onun yerine, örgülerin sıkı olmasını sağlayarak, gözeneklerin irileşmesini önleyerek özel bir teknik kullanıyor. Böylece, Tokat yazmaları yeniden canlanırken, geçmişten günümüze uzanan bu değerli el sanatının mirası da korunmuş oluyor.
Tokat Belediyesi'nin bu özel projesi, hem geleneksel el sanatlarının yaşatılmasına hem de Tokat'ın kültürel mirasının gelecek nesillere aktarılmasına önemli bir katkı sağlıyor.
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