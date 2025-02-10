74 Yaşındaki Terzi Reşat Çelik: Yarım Asırlık Meslek Yolculuğu

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Erzincan'da 74 yaşındaki terzi Reşat Çelik, mesleğini yarım asrı aşkın süredir sürdürüyor.

Henüz 7 yaşındayken bir terzinin yanında çıraklığa başlayan ve 1964'te kendi iş yerini açan 4 çocuk babası Reşat Çelik, o günden bu yana mesleğini aynı yerde icra ediyor.

Çelik, bir oğlu ile çalıştığı 12 metrekarelik iş yerinde gömlek diyor.

Reşat Çelik, AA muhabirine, çocukluğunda hem okula gittiğini hem de terzi çıraklığı yaptığını söyledi.

Mesleğinde kalfa, daha sonra da usta olduğunu belirten Çelik, "1964 yılından beri gömlek dikiyorum. Oğlum ile çalışıyorum. Oğlum liseyi bitirip yanıma geldi. Bu işi devam ettirmek istiyorum." dedi.

Erzincanlı eski Başbakan Yıldırım Akbulut ile 3. Ordu komutanlarına, valilere ve emniyet müdürlerine eskiden gömlek diktiğini dile getiren Çelik, "Şimdi herkes hazır giyime yöneldi. Eskisi gibi kimse gömlek diktirmiyor." ifadesini kullandı.

Eyüp Çelik ise babasından öğrendiği mesleği devam ettirmek istediğini belirterek, "Babamdan öğrendiklerimi ondan sonra da bu dükkanda çalışarak devam ettirmeye çalışacağım." diye konuştu.