81 İl Karabük Üniversitesinde Buluşuyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

81 İl Karabük Üniversitesinde Buluşuyor

81 İl Karabük Üniversitesinde Buluşuyor

Karabük Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, Türkiye'nin kültürel zenginliği ve çeşitliliği sergilendi. Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, etkinlikle Türk kültürünü, değerlerini, maddi ve manevi kimliği yaşamayı, yaşatmayı ve tanıtmayı hedeflediklerini belirtti. KBÜFEST, 81 ilin tanıtımını amaçlayan bir organizasyon olarak hayata geçirildi.

21.05.2024 14:04
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81 İl Karabük Üniversitesinde Buluşuyor" etkinliği başladı.

Karabük Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen, Türkiye'nin kültürel zenginliği ve çeşitliliğinin ortaya konulduğu etkinlikte, Türkiye'nin dört bir yanından katılımcılar yer aldı.

Açılışta bir konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, etkinlikle Türkiye'nin 81 ili ve bunlara bağlı 922 ilçesiyle Türk kültürünü, değerlerini, maddi ve manevi kimliği yaşamayı, yaşatmayı ve tanıtmayı hedeflediklerini söyledi.

KBÜFEST'in Karabük Üniversitesi öğrencileri, akademisyenleri ve idari personelin katkılarıyla 81 ilin tanıtımını amaçladığını belirten Kırışık, şunları kaydetti:

"Karabük Üniversitesi olarak bir çalışma içindeyiz. Bu çalışmada ana noktamız Türkiye, Anadolu. İkinci ana noktamız ise bir pergelin 2 dairesi gibi bütün dünyayı oluşturmaktadır. Bütün dünyayı Türkiye gözüyle Türkiye perspektifiyle anlamlandırmak, yeniden tasarlamak, geleceği inşa etmek amacıyla bilimin ve gençliğin gücünü Türkiye Yüzyılı'nda birleştirme amacını taşıyoruz. Bu konuda önemli adımlar atıyoruz. İşte KBÜFEST de bugünden itibaren geleneksel hale getireceğimiz bilimin ve gençliğin gücünü birleştirecek bir organizasyon olarak hayata geçirilecektir."

Konuşmanın ardından protokol üyeleri açılış kurdelesini kesti.

Daha sonra protokol üyeleri ve katılımcılar, Teknoloji Fakültesi önündeki etkinlikte 81 ilin tanıtım ile öğrenci kulüplerinin stantlarını gezdi.

Çeşitli sergiler, sanat etkinlikleri, konserler, yöresel gösteriler, halk oyunları ve yöresel lezzetlerin sergileneceği ve 81 ilin tanıtımının yapılacağı KBÜFEST, yarın sona erecek.

Festivalin açılışına, Vali Yardımcısı Erol Özkan, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri ve ilgililer katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat 81 İl Karabük Üniversitesinde Buluşuyor - Son Dakika

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