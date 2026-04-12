9 Yaşındaki Hatice Alya Teker'den İlk Sergi
Üye Girişi
Son Dakika Logo

12.04.2026 10:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de 9 yaşındaki Hatice Alya Teker, 31 eserden oluşan kişisel resim sergisini açtı.

Eskişehir'de henüz 9 yaşında olmasına rağmen 31 eserden oluşan ilk kişisel resim sergisini açan Hatice Alya Teker, canlı renklerle hazırladığı portrelerinde ailesini ve kültürel bağlarını sanatseverlerle buluşturdu.

Eskişehir'in kültürel duraklarından biri olan Atilla Özer Karikatür Evi, sanat dünyasına ilk adımını henüz çocuk yaşta atan minik ressam Hatice Alya Teker'in heyecanına ev sahipliği yaptı. "Boyalı Parmaklar" çatısı altında yürüttüğü çalışmalarını taçlandıran genç yetenek, annesi Miray Teker'in rehberliği ve öğretmeni Sema'nın sanatsal desteğiyle hazırladığı büyüleyici dünyasının kapılarını ziyaretçilere açtı. Toplamda 31 eserden oluşan ve büyük bir disiplinle hazırlanan kişisel sergide, küçük sanatçının hayal dünyasının genişliği ile ailesine ve köklerine olan bağlılığı dikkatlerden kaçmadı.

"Makedon kızlarını ve ailemi çiziyorum"

Eserlerinde kullandığı teknikleri ve ilham kaynaklarını anlatan Hatice Alya Teker, "2022 yılından beri bu eserlere başladım ve toplamda 31 eser yaptım. Çalışmalarımda annem, babam, amcalarım, teyzelerim ve halalarım gibi aile fertlerimin yüzlerini kullanıyorum; annem Makedon olduğu için özellikle Makedon kızlarına ağırlık veriyorum. Örneğin bir eserimde annemi çizdim; teknik olarak ilk başta akrilik boya ve yağlı boya kullanıyorum, en son süslemeleri ise boncuk boyayla yapıyorum. Resmi yaparken önce kafayı turuncu boyayla çizip içini beyaza kaynaştırıyorum, ardından üstten çizgileri ve süslemeleri ekliyorum; akrilik boya bittikten sonra boncuk boyayla son dokunuşları gerçekleştiriyorum.Resim yapmayı bir yerden öğrenmedim, kendim çok sevdiğim için başladım. İleride kara kalem çalışmaları yapacağım için bu yaşımda siyah rengi hiç kullanmadım. Portre yapmak benim için çok keyifli bir süreç. Gelecekte doktor veya diş doktoru olmak istiyorum ama resim her zaman benim yanımda, hayatımda yer almaya devam edecek" dedi.

"Amacımız çocukları dijital dünyadan uzaklaştırmak"

Kızının yeteneğini keşfettikten sonra disiplinli bir çalışma sürecine girdiklerini belirten anne Miray Teker ise şu ifadeleri kullandı:

"Boyalı Parmaklar Resim Topluluğu'nun bir üyesiyiz; iki kızımla, kardeşi Hüma da aynı şekilde orada. Sema hocam sağ olsun onların hayal dünyasına eşlik ediyor. Çocukların hayal dünyası çok renkli olduğu için eserlerinde genelde canlı renkler kullanıyorlar. Şu an 31 eserle ilk kişisel sergimizi açtık. Neredeyse dört-beş yıllık bir emeğimiz var. Çocukları telefon ve sosyal medyadan uzaklaştırmak ve öğretmenlerinin de yeteneğini keşfetmesiyle biz bu yola çıktık." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Eskişehir, Etkinlik, Kültür, Sanat, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2026 10:55:49. #7.12#
SON DAKİKA: 9 Yaşındaki Hatice Alya Teker'den İlk Sergi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.