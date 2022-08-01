ABD'li şarkıcı Della Miles, Kahramanmaraş'ta lavanta hasat etti - Son Dakika
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ABD'li şarkıcı Della Miles, Kahramanmaraş'ta lavanta hasat etti

01.08.2022 18:21
ABD'li şarkıcı Della Miles, Kahramanmaraş'ta lavanta hasat etti

ABD'li şarkıcı Della Miles, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde lavanta hasadına katıldı.

ABD'li şarkıcı Della Miles, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde lavanta hasadına katıldı.

Aşık Mahzuni Şerif anısına düzenlenen Elbistan Festivali'nde konser vermek için dün kente gelen Della Miles, ilçede oluşturulan lavanta vadisinde Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ile lavanta topladı.

Etkinlikte Gürbüz ile şarkı seslendiren Miles, vadi hakkında da yetkililerden bilgi aldı.

Gürbüz, yaptığı açıklamada, ABD'li şarkıcıyı Elbistan'da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirterek, güzel bir festivali geride bıraktıklarını ifade etti.

Vadide yetiştirilen lavantaların ilerleyen zamanda kent ekonomisine ciddi katkıları olacağını aktaran Gürbüz, şunları kaydetti:

"Festival boyunca en çok izlenen sanatçılardandı, sahnesi muhteşemdi. Zaten çok söze gerek yok, o bir dünya yıldızı. Festival sonrası bir gününü de bizimle geçirip, kültürel değerlerimizle ilgilendiği için kendisine çok teşekkür ediyorum. Elbistan'da endüstriyel üretim yapmayı hedefliyoruz. Della Miles'a kırmayarak lavantanın tanıtımı noktasında da bizlerle beraber olduğu için çok teşekkür ediyorum."

Miles da Elbistan'da bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu anlatarak, lavantadan üretilen kozmetik ürünleri kullandığını ve lavantayı çok sevdiğini kaydetti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat ABD'li şarkıcı Della Miles, Kahramanmaraş'ta lavanta hasat etti - Son Dakika

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