Açelya Akkoyun: 'Hüma Hatun rolünü oynamak istiyorum dedim'

Ünlü oyuncu Açelya Akkoyun: "Şartlar önemli değil. Hüma Hatun rolünü oynamak istiyorum dedim"
AMASYA - Ünlü oyuncu Açelya Akkoyun, 'Mehmed: Fetihler Sultanı' adlı dizide canlandırdığı Hüma Hatun rolünün kendisine teklif edildiğindeki düşüncelerini "Hüma Hatun rolünü oynamak istiyorum dedim" sözleriyle paylaştı.
TRT 1 ekranlarında yayınlanan ilk bölümü büyük beğeni toplayan dizinin kadro seçiminde Fatih Sultan Mehmed Han'ın annesi Hüma Hatun karakterini canlandırması teklifi iletildiğinde seve seve kabul ettiğini anlatan sevilen oyuncu, "Şartlar önemli değil. Ben bu rolü oynamak istiyorum dedim. Çok şükür nasip oldu" şeklinde konuştu.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen 7. Merzifon Kitap Fuarı'na katılan Açelya Akkoyun, söyleşide halkla buluştu. Akkoyun, kitaplarını imzaladığı hayranlarıyla selfie yapıp fotoğraf çektirdi. Merzifon Belediyesi'nin düzenlediği fuar 10 Mart'a kadar kitapsever, yazar ve şairleri konuk edecek.
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