Adana'da 18. Uluslararası Çukurova Yörük Türkmen ve Sanat Şenliği düzenlenecek - Son Dakika
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Adana'da 18. Uluslararası Çukurova Yörük Türkmen ve Sanat Şenliği düzenlenecek

05.05.2022 10:25
Adana'da 18. Uluslararası Çukurova Yörük Türkmen ve Sanat Şenliği düzenlenecek

Kovid-19 salgını nedeniyle 2 yıl ara verilen 18. Uluslararası Çukurova Yörük Türkmen ve Sanat Şenliği, yarın başlayacak.

Kovid-19 salgını nedeniyle 2 yıl ara verilen 18. Uluslararası Çukurova Yörük Türkmen ve Sanat Şenliği, yarın başlayacak.

Dünya Türkmenler Birliği Genel Başkanı İsmail Demirdüzen, yazılı açıklamasında, 2 yıl aranın ardından " Söğüt'ten Sarıçam'a Gönül Köprüsü" temasıyla düzenlenen şenliğin 6-8 Mayıs'ta gerçekleştirileceğini belirtti.

Etkinliklerin Turgut Özal Bulvarı, Hoca Ahmet Yesevi Otağı, Yüreğir Belediyesi Kültür Merkezi ve Sarıçam Belediyesi Yörük Ormanı Şenlik Alanı'nda gerçekleştirileceğini bildiren Demirdüzen, "Bu yılki şenlik 6 Mayıs Cuma günü düzenleme komitesi üyeleri ve vatandaşların katılımıyla Çifte Minare Camisi'nde Mevlid-i Şerif'in okunması ile başlayacak. Atatürk Parkı'ndaki anıta çelenk sunumu ile devam edilecek şenlik, aynı gün saat 19.00'da Yüreğir Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenecek Yerelden Ulusala Yörük Türkmen Kültürü ve Çok Kültürlülük paneli ile sürecek." ifadelerini kullandı.

Demirdüzen, kortej yürüyüşü, çoban ateşinin yakılması ve Türk Dünyası Ozanlar Şöleni gibi etkinliklerin de Sarıçam Belediyesi Yörük Ormanı Şenlik Alanı'nda gerçekleştirileceğini kaydetti.

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Yüreğir Belediyesi, Çukurova, Sarıçam, Türkmen, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Adana'da 18. Uluslararası Çukurova Yörük Türkmen ve Sanat Şenliği düzenlenecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da 18. Uluslararası Çukurova Yörük Türkmen ve Sanat Şenliği düzenlenecek - Son Dakika
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