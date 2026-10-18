Adana\'da 2. Yeşilay Bağımsız Aile Festivali Şakirpaşa Havalimanı\'nda düzenlendi

Adana'da aile bağlarını güçlendirmek ve bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla 2. Yeşilay Bağımsız Aile Festivali düzenlendi.

Şakirpaşa Havalimanı'nda gerçekleştirilen festivale, Adana Valisi Mustafa Yavuz, Yeşilay Adana Şube Başkanı Dr. Yunus Emre Yıldırım ve protokol üyeleri katıldı.

Ailelerin bir arada keyifli vakit geçirmesinin yanı sıra bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık oluşturulmasının amaçlandığı festivalde, çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenlendi. Festival alanında eğlenceli oyunlar, çeşitli atölyeler, spor etkinlikleri ve bilgi yarışmaları gerçekleştirildi.

Katılımcıların bağımlılıkla mücadele konusunda bilgi edinmelerine yönelik simülasyonların da yer aldığı festivalde, kamuoyu bilgilendirme tırları da ziyaretçileri bilgilendirmek amacıyla alanda yer aldı.

Festival kapsamında ailelerin birlikte vakit geçirmesine yönelik etkinliklerin yanı sıra çocukların eğlenerek öğrenebileceği çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi.

"Aile, toplumun en vazgeçilmez yapı taşıdır"

Etkinlikte konuşma yapan Adana Valisi Mustafa Yavuz, 2. Yeşilay Bağımsız Aile Festivali'nin, ailenin önemine dikkat çekmek için çok önemli bir festival olduğunu ifade ederek, "Bireyler aileleri, aileler toplumları, toplumlar ise bir milleti oluşturuyor. Aile, toplumun en vazgeçilmez yapı taşıdır. Eğer toplumu korumamız ve farkındalık oluşturmamız gerekiyorsa, toplumda bir şeylerin değişmesini istiyorsak, aileyi merkezi bir noktaya oturtarak oradan başlamamız gerekiyor. Bağımlılıktan ve kötülüklerden çocuklarımızı korumak istiyorsak önce ailelere sahip çıkmamız gerekiyor. Sadece uyuşturucu, tütün, alkol bağımlılığı değil, dijital bağımlılığa karşı da ailelerimizin teyakkuza geçmesi lazım. Çocuklarımızın yaptığı her şeyi takip etmemiz, bilmemiz ve bu alanda farkındalık oluşturmamız lazım. Bağımlılığın her türlüsüne karşı, tamamına farkındalık oluşturmalıyız. O açıdan bu festival çok önemli. Adana bir festival şehridir" dedi.

"2. Yeşilay Bağımsız Aile Festivali'nde buluştuk"

Yeşilay Adana Şube Başkanı Dr. Yunus Emre Yıldırım ise, festivale ilginin yoğun olduğunu söyleyerek, "Bugün, Adana Valiliği himayesinde, Adana Yeşilay koordinesinde 2. Yeşilay Bağımsız Aile Festivali'nde buluştuk. Burada dört temel durak yer alıyor; kültür-sanat, spor, sağlık ve bilim durağı. Bu dört durakta ailelerimiz faaliyetlere katılıyorlar. Bu atölyelerde yapılan etkinlikler karşılığında bir damga veriyoruz. Kendilerine verdiğimiz pasaportlarda katıldıkları etkinliklerin damgasını vuruyoruz. Bu damgalar tamamlanınca o aile başarılı kabul ediliyor ve hediyeler veriyoruz. Bununla birlikte jandarmamız, Türk Hava Kuvvetleri, Türk Kara Kuvvetleri, Orman Genel Müdürlüğü, emniyet birimimiz, itfaiye, sağlık, Kızılay gibi 44 kurumun, 113 çadırın ve 41 aracın bulunduğu bu festivalde Adanalıların teveccühü, bu festivali her sene yapmamız gerektiğine inandırıyor" ifadelerini kullandı.