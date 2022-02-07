Adana'da mantı kuyruğu... Adana Kayserililer Derneği tarafından Mantı Festivali düzenlendi - Son Dakika

- Adana'da mantı kuyruğu... Adana Kayserililer Derneği tarafından Mantı Festivali düzenlendi

ADANA Adana'da 1. Mantı Festivali düzenlendi. Adanalılar festivalde mantı alabilmek için uzun kuyruk oluşturdu.

Adana Kayserililer Derneği tarafından yılın 38.gününe denk gelen 7 Şubat'ta '1.Mantı Festivali' düzenlendi. Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi önünde düzenlenen festivale Adanalılar yoğun ilgi gösterdi. Adana Kayserililer Derneği Başkanı Uğur Büyükkantarcı, festivalde 5 bin kişiye ücretsiz mantı dağıtacaklarını söyledi.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay ise festivalin hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Daha sonra Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay tencerenin başına geçerek ilk mantıyı dağıttı. Yaklaşık 10 dakika sıra bekleyip mantı alan Yasemin Çakar da mantının çok güzel olduğunu söyledi.

Vatandaşlar mantı alabilmek için uzun kuyruk oluşturdu.