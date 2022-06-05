Öğrenciler, "Geziyorum, Görüyorum, Öğreniyorum" projesi ile Tarsus'u gezdi - Son Dakika
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Öğrenciler, "Geziyorum, Görüyorum, Öğreniyorum" projesi ile Tarsus'u gezdi

05.06.2022 10:15

Adana'da 250 öğrenci polisin hazırladığı, "Geziyorum, Görüyorum, Öğreniyorum" projesi kapsamında Mersin'in Tarsus ilçesindeki tarihi ve turistik yerleri gezdi.

Adana'da 250 öğrenci polisin hazırladığı, "Geziyorum, Görüyorum, Öğreniyorum" projesi kapsamında Mersin'in Tarsus ilçesindeki tarihi ve turistik yerleri gezdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesince hazırlanan Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Tarsus Belediyesi ortağı olduğu proje kapsamında Sarıçam ilçesi Mustafalar Ortaokulu'ndan 50 öğrenci polis otobüsüyle Tarsus'a götürüldü.

Projeyle öğrenciler, ilçedeki Eshab-ı Kehf Yedi Uyurlar Mağarası, Taşkuyu Mağarası, Nusret Mayın Gemisi, Danyal Peygamber'in kabrinin de olduğu Makam Cami, Kubat Paşa Medresesi, Ulu Cami, Kırkkaşık Bedesteni, Tarsus Şelalesi ve Tarsus Doğa Parkı'nı gezdi.

Farklı yerleri keşfetme, polislerle güzel vakit geçirme, gezerek ve görerek öğrenme amacını taşıyan projeyle şimdiye kadar 250 öğrenci Tarsus'u gezme imkanı buldu.

Geziye katılan bazı çocuklar, ilk defa şehir dışına çıktıklarını belirterek projeyi hayata geçiren Adana Emniyet Müdürlüğüne teşekkür ettiler.

Öğrenciler, Geziyorum, Görüyorum, Öğreniyorum projesi ile Tarsus'u gezdi
Öğrenciler, Geziyorum, Görüyorum, Öğreniyorum projesi ile Tarsus'u gezdi
Öğrenciler, Geziyorum, Görüyorum, Öğreniyorum projesi ile Tarsus'u gezdi
Öğrenciler, Geziyorum, Görüyorum, Öğreniyorum projesi ile Tarsus'u gezdi

YORUMLAR
500
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Kaynak: AA

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

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