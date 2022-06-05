Projeyle öğrenciler, ilçedeki Eshab-ı Kehf Yedi Uyurlar Mağarası, Taşkuyu Mağarası, Nusret Mayın Gemisi, Danyal Peygamber'in kabrinin de olduğu Makam Cami , Kubat Paşa Medresesi, Ulu Cami, Kırkkaşık Bedesteni, Tarsus Şelalesi ve Tarsus Doğa Parkı'nı gezdi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Kültür Sanat › Öğrenciler, 'Geziyorum, Görüyorum, Öğreniyorum' projesi ile Tarsus'u gezdi - Son Dakika

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