Adana\'da Portakal Çiçeği Karnavalı\'nda Çocuklar İçin Etkinlikler Düzenlendi

Kültür Sanat

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Kültür Yolu Festivalleri kapsamında Adana'da düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalı'nda çocuklar için çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Kentte bu yıl 12. kez düzenlenen karnaval 200'den fazla kültürel, sanatsal ve sportif etkinliğe ev sahipliği yapıyor.

Bu kapsamda çocuklar için de çeşitli mekanlarda çok sayıda etkinlik hazırlandı.

Çocuklar, tiyatro, oyun, yarışma, panayır ve atölye çalışmalarına katılarak eğlenme fırsatı buldu.

"Nisan'da Adana'da" sloganıyla organize edilen karnaval, 21 Nisan'a kadar sürecek.