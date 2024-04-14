Emircan İğrek, Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı'nda sahne aldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Emircan İğrek, Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı'nda sahne aldı

Emircan İğrek, Adana\'da Portakal Çiçeği Karnavalı\'nda sahne aldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Kültür Yolu Festivalleri kapsamında düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalı'nda şarkıcı Emircan İğrek, Adana'da sahne aldı. Kentte 12. kez düzenlenen karnaval, 200'den fazla kültürel, sanatsal ve sportif etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Merkez Park'ta düzenlenen konserde İğrek, sevilen şarkılarını seslendirdi ve seyirciler de parçalara eşlik etti. Karnaval, 21 Nisan'a kadar devam edecek.

14.04.2024 22:29  Güncelleme: 22:30
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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Kültür Yolu Festivalleri kapsamında Adana'da düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalı'nda şarkıcı Emircan İğrek sahne aldı.

Kentte bu yıl 12. kez düzenlenen karnaval 200'den fazla kültürel, sanatsal ve sportif etkinliğe ev sahipliği yapıyor.

Bu kapsamda Merkez Park'ta düzenlenen konserde şarkıcı Emircan İğrek, sevilen şarkılarını seslendirdi. Konser sırasında seyirciler de parçalara eşlik etti.

"Nisan'da Adana'da" sloganıyla organize edilen karnaval, 21 Nisan'a kadar sürecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Emircan İğrek, Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı'nda sahne aldı - Son Dakika

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