Adana'da Uluslararası Müzeler Günü Etkinlikleri
Adana'da Uluslararası Müzeler Günü Etkinlikleri

18.05.2026 13:49
Adana Müze Kompleksi'nde 18 Mayıs dolayısıyla sergiler ve kostüm gösterileri düzenlendi.

Adana Müze Kompleksi'nde 18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Merkez Seyhan ilçesindeki müze kompleksinde fotoğraf, Türk el sanatları ve karikatür sergileri açıldı.

Çeşitli atölye çalışmaları yapılan programda, öğrencilerin geri dönüşüm malzemeleriyle hazırladığı "Doğanın Koruyucu Korkulukları" adlı kostüm gösterisi sunuldu.

Programa katılan Vali Yardımcısı Hasan Balcı ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Emre Duru, Uluslararası Müzeler Günü'nü kutladı.

Etkinliklerin ardından katılımcılar, komplekste yer alan tarım, sanayi, kent, milli mensucat, moda, arkeoloji, mozaik ve popüler kültür müzelerini gezdi.

Kaynak: AA

