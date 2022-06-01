(ADANA - DRON Anavarza Antik Kentinde mehter sesleri yükseldi - Son Dakika
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(ADANA - DRON Anavarza Antik Kentinde mehter sesleri yükseldi

01.06.2022 10:19

(ADANA - DRON Anavarza Antik Kentinde mehter sesleri yükseldi Adana'daki 5 bin yıllık antik kent mehter takımı gösteri yaptı Adana'nın Kozan ilçesinde, UNESCO Dünyaya Geçici Koruma listesinde bulunan Anavarza Antik Kentinde mehter gösterisi düzenlendi.

(ADANA - DRON Anavarza Antik Kentinde mehter sesleri yükseldi

Adana'daki 5 bin yıllık antik kent mehter takımı gösteri yaptı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde, UNESCO Dünyaya Geçici Koruma listesinde bulunan Anavarza Antik Kentinde mehter gösterisi düzenlendi.

Kozan Belediyesi şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla ilçeye bağlı Dilekkaya Mahallesi'nde bulunan 5 bin yıllık Anavarza Antik Kenti'nde mehter gösterisi organize etti. Mehteran takımı, antik kentin zafer takı kapısından marşlarla geçerek, "dünyanın ilk çift şeritli yolu" olarak nitelendirilen sütunlu yolda marşlar seslendirdi.

Kozan Halk Eğitimi Merkezi Mehter Takımı Şefi Mustafa Güneş, "Büyük bir coşkuyla Kozan'ın kurtuluşunu kutluyoruz" dedi.

Mahalle sakini kadınlar mehter takımını izlerken duygu dolu anlar yaşadıklarını ifade ederek vatan sevgisinin bayrak sevgisinin farklı olduğunu ifade etti.

Mehter takımında bulunan Süleyman Can ise milli duyguların Anavarza Antik Kentinde daha yoğun yaşandığını, binlerce yıl geçmişi yeniden yaşamış gibi hissettiklerini söyledi.

(ADANA - DRON Anavarza Antik Kentinde mehter sesleri yükseldi
(ADANA - DRON Anavarza Antik Kentinde mehter sesleri yükseldi
(ADANA - DRON Anavarza Antik Kentinde mehter sesleri yükseldi
(ADANA - DRON Anavarza Antik Kentinde mehter sesleri yükseldi

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Kaynak: İHA

Kozan Belediyesi, Mehter Takımı, Kozan, Adana, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat (ADANA - DRON Anavarza Antik Kentinde mehter sesleri yükseldi - Son Dakika


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