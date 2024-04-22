Kültür Sanat

Unutulmaya yüz tutmuş sanat dallarından oluşan eserler hayat buluyor

Adana Olgunlaşma Enstitüsü'nde resim, rölyef, hat ve tezhip sanatları birleştirilerek yapılan eserler dikkat çekiyor

ADANA - Adana Olgunlaşma Enstitüsü Sanat Tasarım Atölyesinde, unutulmaya yüz tutmuş rölyef, hat, tezhip, resim sanatları birleştirilerek yapılan eserler dikkat çekiyor.

Adana Olgunlaşma Enstitüsü'nde unutulmaya yüz tutan sanat dalları hayat buluyor. Usta öğreticiler tarafından el emeği göz nuru yapılan ürünler beğeni toplarken Sanat Tasarım Atölyesinde çeşitli teknikler kullanılarak yapılan eserler de dikkat çekiyor. Bu atölyede usta öğreticiler, resim, rölyef, hat ve tezhip sanatlarını birleştirerek çeşitli eserler yapıyor.

"İnsanların çok ilgisini çekiyor"

Sanat Tasarım Atölyesinde usta öğretici Kübra Karataş, kendisinin de enstitüde öğrenci olduğunu ve sınava girerek usta öğretici olduğunu kaydederek, "Görsel sanatlar usta öğreticisiyiz. Burada görsel, rölyef, hat ve tezhip sanatlarını yapıyoruz, çalışıyoruz. Burada geçmişten günümüze gelen tarihi eserleri, yapıları biz görsele döküyoruz. Rölyef çalışmalarımız oluyor. Unutulmaya yüz tutmuş sanatları biz günümüze taşımaya çalışıyoruz. Hat ve tezhip zaten geçmişten gelmiş bir sanat, rölyef de çok bilindik ve yaygın değil o yüzden insanların çok ilgisini çekiyor" dedi.

"Kombine çalışmalar yapıyoruz"

Atölyede çok mutlu olduklarını sevdikleri işi ve mesleği yaptıklarını söyleyen Kübra Karataş, "Taş bebeklerimiz var onları boyuyoruz. Burada kombine de çalışıyoruz. Ahşap oymacıların yaptığı tabaklara biz görsel çalışıyoruz. Rölyefçimiz rölyef dökerek kabartma sanatını yapıyor. Tuvallerde yağlı boya çalışması, sulu boya çalışması yapıyoruz. Hat ve tezhip de birlikte kombine çalışmalar yapıyoruz" diye konuştu.