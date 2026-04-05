Adana Portakal Çiçeği Karnavalı'nda Rekor Katılım

ADANA'da bu yıl 14'üncü kez düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'na 1 milyonun üzerine kişinin katıldığı, kent ekonomisine rekor düzeyde katkı sağlandığı bildirildi.

Çukurova'da 'baharın habercisi' olan portakal çiçeği kokusunu tüm ülkeye yaymak amacıyla 'Nisan'da Adana'da' sloganıyla bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, kent dışından gelen 200 bin yerli ve yabancı turisti ağırladı. Ünlü sanatçıların yer aldığı açılış ve kapanış konserleri, sergiler, dans ve folklor gösterileri, lezzet ekinlikleri, Adana hediyelikleri stant alanları gibi birçok etkinlik de karnaval ziyaretçilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Karnaval kapsamında yer alan 'Portakallı Lezzetler Yarışması', kentin en önemli tarım ürünlerinden olan narenciyeyi, sevilen lezzetlerle buluşturdu. Ayrıca birbirinden renkli kostümlerin kıyasıya yarıştığı kostüm yarışmasında dereceye girenler de ödüllendirildi.

Etkinliklere 1 milyonun üzerine kişi gelirken, tam kapasiteyle hizmet veren oteller, kafe ve restoranlar, mağazalar, toptancılar, perakendeciler, bakkallar, marketler, kadın ve genç girişimcilerle birlikte her ölçekte esnafın rekor düzeyde gelir elde etmesinin beklendiği bildirildi. Karnavalın fikir öncüsü Ali Haydar Bozkurt, karnavalın artık bir marka haline geldiğini, bu değerin hep birlikte yaratıldığını belirterek, gelecek yıl daha iyisini yapmak için çalışacaklarını belirtti.

Ayrıca Atatürk Parkı ve Merkez Park'taki stantların, 8 Nisan akşamına kadar açık kalacağı ve ziyaretçilerin ilgi duyduğu etkinlere katılabilecekleri bildirildi.