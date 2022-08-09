Uluslararası Adana Lezzet Festivali 7-9 Ekim'de düzenlenecek - Son Dakika
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Uluslararası Adana Lezzet Festivali 7-9 Ekim'de düzenlenecek

09.08.2022 10:49
Uluslararası Adana Lezzet Festivali 7-9 Ekim'de düzenlenecek

Adana Valiliği tarafından bu yıl 6. kez düzenlenecek Uluslararası Adana Lezzet Festivali 7-9 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Adana Valiliği tarafından bu yıl 6. kez düzenlenecek Uluslararası Adana Lezzet Festivali 7-9 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Vali Süleyman Elban, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gönüllere taht kuran güzellikleriyle her daim bir numara olan Adana, lezzette de '01' numara. Adana'mızın tadına doyulmaz lezzetlerinin yer aldığı 6. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'miz bu sene 7-8-9 Ekim'de. Bu tarihlerde rotanız Adana olsun." ifadesini kullandı.

Festival, Merkez Park'ta organize edilecek.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Adana'da ziyaretlerde bulundu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Adana'da ziyaretlerde bulundu
Kaynak: AA

Süleyman Elban, Adana Valiliği, Adana, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Uluslararası Adana Lezzet Festivali 7-9 Ekim'de düzenlenecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uluslararası Adana Lezzet Festivali 7-9 Ekim'de düzenlenecek - Son Dakika
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