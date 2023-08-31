Adanış Kutsal Kavga filmi oyuncuları kim? Adanış Kutsal Kavga filmi konusu, oyuncuları ve Adanış Kutsal Kavga özeti! - Son Dakika

Adanış Kutsal Kavga filmi oyuncuları kim? Adanış Kutsal Kavga filmi konusu, oyuncuları ve Adanış Kutsal Kavga özeti!

Adanış Kutsal Kavga filmi oyuncuları kim? Adanış Kutsal Kavga filmi konusu, oyuncuları ve Adanış Kutsal Kavga özeti!
Son Güncelleme: 31.08.2023 17:52

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Adanış Kutsal Kavga filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Adanış Kutsal Kavga konusu, özeti ve Adanış Kutsal Kavga oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Adanış Kutsal Kavga filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Adanış Kutsal Kavga filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Adanış Kutsal Kavga filmini izleyecek olanların merak ettiği Adanış Kutsal Kavga konusu nedir, Adanış Kutsal Kavga oyuncuları kimler ve Adanış Kutsal Kavga özeti gibi konuları inceliyoruz.

ADANIŞ KUTSAL KAVGA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Adanış Kutsal Kavga, İstanbul'un Fethi'nin akabinde, yarısı soylu olan Julius Ailesi'nde, diğer yarısı ise ellerindeki kutsalı korumakla yükümlü Adanmışlar'da kalan mukaddes haritanın odağında olduğu olayları anlatıyor. Filmde, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesinin adından Türklerin eline geçen kadim sırrı koruyan "Adanmış"larla, bu sırrı ele geçirmek isteyen karanlık güçlerin mücadelesini konu alıyor.

Oyuncular: İsmail Filiz, Esra Bilgiç, Baki İlhan

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Son Dakika Kültür Sanat Adanış Kutsal Kavga filmi oyuncuları kim? Adanış Kutsal Kavga filmi konusu, oyuncuları ve Adanış Kutsal Kavga özeti! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adanış Kutsal Kavga filmi oyuncuları kim? Adanış Kutsal Kavga filmi konusu, oyuncuları ve Adanış Kutsal Kavga özeti! - Son Dakika
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