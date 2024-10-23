Adıyaman'da 3 Bin Yıllık Yerleşim Alanı Bulundu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Adıyaman'da 3 Bin Yıllık Yerleşim Alanı Bulundu

Adıyaman\'da 3 Bin Yıllık Yerleşim Alanı Bulundu

Atatürk Baraj Göleti kıyısında yapılan çalışmalarda 10 yerleşim alanı tespit edildi.

23.10.2024 09:46
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, Atatürk Baraj Göleti kıyısında yapılan arkeolojik çalışmalar sonucunda 3 bin yıllık yerleşim alanı tespit edildi.

Adıyaman Müze Müdürlüğü ekipleri, Belören köyü kırsalındaki baraj göleti kıyısında tarihi alanların belirlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Bölgeye giden ekipler, arazi taraması ve tekneyle kıyılarda yaptıkları çalışmada geçmişi 3 bin yıl öncesine dayanan 10 yerleşim alanı belirledi.

Adıyaman Müzesi Müdürü Mehmet Alkan, gazetecilere, bölgede sıkı çalışma sonucunda yerleşim alanları tespit ettiklerini söyledi.

Atatürk Baraj Göleti kıyında suların çekilmesiyle alanlarda çalışma başlattıklarını belirten Alkan, "Burada kaya yerleşkelerinden oluşan 10 yerleşim alanı tespit ettik. Bulunan çömlekler bizlere o dönemde yaşayan insanların olduğunu göstermekte. Aynı zamanda alan araştırmasında kanal şeklinde oyuklar ve oda tipi yerleşim alanları görmekteyiz." dedi.

Kaynak: AA

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