Adıyaman'da Tharsa Antik Kenti'nde kazı çalışmaları başladı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Adıyaman'da Tharsa Antik Kenti'nde kazı çalışmaları başladı

Adıyaman\'da Tharsa Antik Kenti\'nde kazı çalışmaları başladı

Adıyaman'da, Roma dönemine ait ve içerisinde kaya mezarı bulunan Tharsa Antik Kenti'nde kazı ile temizleme çalışmalarına başlandı. Müze Müdürü Mehmet Alkan, yeni dönem kazı çalışmalarının başladığını ve 20 kişilik bir ekibin görev aldığını belirtti. Kazılar sonucunda şu ana kadar 2 adet kaya mezarı ortaya çıkarıldı. Ziyaretçiler kente davet edildi.

04.05.2024 10:21
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Adıyaman'da, Roma dönemine ait ve içerisinde kaya mezarı bulunan Tharsa Antik Kenti'nde kazı ile temizleme çalışmalarına başlandı.

Müze Müdürü Mehmet Alkan, gazetecilere, Kuyulu köyü yakınlarındaki alanda yeni dönem kazı çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Çalışmalarda 20 kişilik bir ekibin görev aldığını aktaran Alkan, "Turuş Kaya Mezarları'nda bu yıl kazıya başladık. 1999 yılında başlayan ve ara verilen kazılar 2021 yılında başladı. 3 yıl aralıksız devam eden kazılarda yaklaşık 10 dönüm bir alan temizliği yapıldı. Temizliğin yanında mezar odalarını ortaya çıkartıyoruz. Önceki dönemde 60 adet kaya mezarı çıkartmıştık, bu yıl ise şuana kadar 2 adet kaya mezarını ortaya çıkarttık." dedi.

Alkan, kente gelen ziyaretçileri bölgeye davet etti.

Kaynak: AA

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