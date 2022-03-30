Afazi teşhisi konulan ABD'li aktör Bruce Willis sinemaya veda etti - Son Dakika
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Afazi teşhisi konulan ABD'li aktör Bruce Willis sinemaya veda etti

30.03.2022 20:56
Afazi teşhisi konulan ABD'li aktör Bruce Willis sinemaya veda etti

NEW ABD'li ünlü aktör Bruce Willis'in, afazi rahatsızlığından dolayı sinema oyunculuğunu bıraktığı belirtildi.

NEW ABD'li ünlü aktör Bruce Willis'in, afazi rahatsızlığından dolayı sinema oyunculuğunu bıraktığı belirtildi.

Willis'in ailesi tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, 67 yaşındaki aktörün afazi hastalığına yakalandığı ve emekli olacağı kaydedildi.

Açıklamada, "Ailesi olarak, sevgili Bruce'umuzun bazı sağlık sorunları yaşadığını ve yakın zamanda bilişsel yeteneklerini etkileyen afazi teşhisi konduğunu paylaşmak istedik. Bu nedenle kariyerini bırakıyor." ifadesine yer verildi.

1970'lerin sonunda Broadway'da sahne alarak oyunculuğa başlayan Willis, yarım asırlık kariyeri boyunca Moonlight, Pulp Fiction ve Die Hard gibi öne çıkan onlarca filmde başrol oynadı.

Afazi, konuşma, yazma ve anlama yeteneklerini etkileyerek iletişim kurmasını engelleyen bir hastalık olarak biliniyor.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Bruce Willis, Emekli, Medya, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Afazi teşhisi konulan ABD'li aktör Bruce Willis sinemaya veda etti - Son Dakika


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