Hatimle pişirilen aşureler vatandaşlara dağıtıldı

Afyonkarahisar'da vatandaşlara 40 hatim eşliğinde pişirilen yaklaşık 50 bin kap aşure dağıtıldı.

Mevlana Celaleddin Rumi'nin torunlarından Sultan Divanı tarafından yaklaşık 500 yıl önce başlatılan 40 Hatimli Şifalı Aşure geleneği bu yıl da devam etti. Afyonkarahisar Belediyesi öncülüğünde hayırseverlerin desteği ile 40 hatim eşliğinde hazırlanan aşureler Zafer Kent Meydanı başta olmak üzere kentin farklı noktalarında vatandaşlara dağıtıldı. Aşure duasının yapılması için gerçekleştirilen tören mehteran takımı gösterisi ile başladı.

Ardından törende konuşan Belediye Başkan Vekili Bülent Eser, aşurenin toplumda kardeşlik duygularını pekiştirerek, birleştirici gücüne işaret etti.

Afyonkarahisar Vali Vekili Celil Ateş de Afyonkarahisar'ın kadim geleneklerinden birisi olan, yaklaşık 500 yıldır süren bu geleneğin uzun yıllar devam etmesi temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından yapılan dualarla şifalı aşure vatandaşlara dağıtıldı. - AFYONKARAHİSAR