Afyonkarahisar'da Caz ve Klasik Müzik Festivalleri - Son Dakika
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Kültür Sanat

Afyonkarahisar'da Caz ve Klasik Müzik Festivalleri

Afyonkarahisar\'da Caz ve Klasik Müzik Festivalleri

Afyonkarahisar'da düzenlenen caz ve klasik müzik festivalleri, 23. ve 24. yıllarını geride bıraktı. Festivallere yaklaşık 8 bin müzisyen ve sanatçı katıldı. Festivallerde yerli ve yabancı müzisyenler konserler verirken, söyleşilere akademisyenler, edebiyatçılar ve yazarlar katılıyor. Festivaller, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından destekleniyor ve Afyonkarahisar'ın kültürel zeminini oluşturmayı ve turizme katkı sağlamayı hedefliyor.

03.06.2024 12:13
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Afyonkarahisar'da 2001'de caz, 2002'de klasik müzikle başlayan festivallere yaklaşık 8 bin müzisyen ve sanatçı katıldı.

Türkiye-Çekya arasındaki dostluğu yansıtan Afyonkarahisar'daki klasik müzik festivali 23. yılını geride bırakırken, caz festivalinin ise 24'üncüsü 4-8 Haziran'da gerçekleşecek.

Genel Sanat Yönetmenliğini Hüseyin Başkadem'in yaptığı her iki festivalde yerli ve büyük kısmı Çekya'dan gelen yabancı müzisyenler konserler verirken, akademisyenler, edebiyatçılar, yazarlar ve mesleğinde öne çıkan isimler söyleşilere katılıyor.

Bir otelde gerçekleşecek caz festivalinin son hazırlıklarını yapan Başkadem, AA muhabirine, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteklediği çeyrek asra yaklaşan iki festivalle büyük onur ve gurur duyduğunu söyledi.

Düzenlediği iki festivale bugüne kadar yaklaşık 8 bin müzisyen ve sanatçının katıldığını dile getiren Başkadem, şöyle konuştu:

"Akşam konserler, gündüz okul etkinlikleri, sergiler ve atölye çalışmaları hepsi 24 yıla uzanan uzun bir süreç. Klasik müzik festivalinde Afyonkarahisar'da kültürel bir zemin oluşması için çabalıyoruz. Cazda ise turizme destek verebilmeyi hedefliyoruz. O nedenle caz konserlerimizin tarihi mekanların ötesinde turizm odaklı termal otellerde gerçekleşmesi önemli."

"Sanatsal anlamda 19 yıldır Prag'la birlikteyiz"

Başkadem, ilklerin getirdiği heyecanlarla çeyrek asra yaklaşan festivallerde üstesinden geldiği zorluklara da değindi.

Afyonkarahisar'da hayal edilemeyen klasik ve caz festivalleriyle sanatın çıtasını yükseltmeye çalıştıklarını belirten Başkadem, "Biz, sanatsal anlamda 19 yıldır Prag'la birlikteyiz. Bunu da sivil toplum aracılığıyla götürebiliyoruz. Festivallerimize Kültür ve Turizm Bakanlığımız destek veriyor. Çekya'dan devlet odaklı değil de sivil toplum kuruluşlarındaki müzisyenlerden destek görüyoruz. Seneye de Afyonkarahisar-Prag dostluğunun da 20. yılını kutlayacağız." dedi.

"Süreklilik ve sürdürülebilirlik adına gerçekten gurur verici"

Başkadem, festivallerin Anadolu şehri Afyonkarahisar için büyük gurur kaynağı olduğunu vurguladı.

Dünyada Afyonkarahisar-Prag benzeri sanatsal işbirliğinin nadir görülebileceğine dikkat çeken Başkadem, "Süreklilik ve sürdürülebilirlik adına gerçekten gurur verici. Bunun dışında turizm için de büyük bir rehber oldu. Ana sponsorumuz Kültür ve Turizm Bakanlığımızdır. Bu çok önemli bir şey. 24 yıldır bizi yalnız bırakmayan devletimizle gurur duyuyoruz. Bununla da çok övünüyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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