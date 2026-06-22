Afyonkarahisar'da Öğrenci Resim Sergisi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Öğrenci Resim Sergisi

Afyonkarahisar\'da Öğrenci Resim Sergisi
22.06.2026 14:04
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Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, yıl sonu resim sergisiyle Zafer Kent Meydanı'nı süsledi.

Afyonkarahisar Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, eğitim-öğretim yılı boyunca büyük bir emek ve titizlikle hazırladıkları resim çalışmalarını Zafer Kent Meydanı'nda beğeniye sundu.

Kent meydanını adeta açık hava galerisine dönüştüren yıl sonu resim sergisi, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Geleceğin sanatçı adaylarının fırçasından çıkan birbirinden özel eserler, sergiyi gezen sanatseverler tarafından tam not aldı. Farklı tekniklerin ve temaların yer aldığı sergide, öğrencilerin yetenekleri göz doldurdu.

Zafer Kent Meydanı'ndaki sergiyi gezen Afyonkarahisarlılar, öğrencilerin performanslarına hayran kaldıklarını belirterek, bu tür kültürel ve sanatsal etkinliklerin şehre büyük bir değer kattığını ifade ettiler. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Afyonkarahisar'da Öğrenci Resim Sergisi - Son Dakika

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