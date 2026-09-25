Ağrı\'da Maarif\'in Kalbinde Kitap Sohbetleri başladı, okunacak kitap belirlendi

Ağrı'da öğretmenler, "Okuyan Öğretmenler, Okuyan Nesiller" sloganıyla başlatılan "Maarif'in Kalbinde Kitap Sohbetleri" programında kitap etrafında bir araya gelecek. Programın ilk buluşmasında öğretmenler, birlikte okuyacakları kitabı belirledi.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda hazırlanan "Maarif'in Kalbinde Kitap Sohbetleri" programının ilk toplantısı, Bilim ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan, Şube Müdürü İhsan Kösen ve öğretmenlerin katıldığı programda, öğretmenlerin kitaplarla buluşacağı okuma sürecinin ilk adımı atıldı.

Öğretmenler aynı kitap etrafında buluşacak

Program kapsamında farklı gruplarda yer alan öğretmenler, belirlenen eserleri okuyarak belirli aralıklarla bir araya gelecek. Buluşmalarda kitaplar üzerine değerlendirmeler yapılacak, farklı düşünceler paylaşılacak ve eserlerin ortaya koyduğu bakış açıları ele alınacak.

İlk grupta yer alan öğretmenlerle gerçekleştirilen toplantıda tanışmanın ardından okunacak kitap belirlendi. Öğretmenler, sohbet sırasında okuma alışkanlıkları ve kitapların eğitim hayatındaki yeri üzerine görüşlerini paylaştı.

"Öğretmen okudukça bu birikim öğrencisine yansır"

İl Milli Eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan, öğretmenlerin okuma kültürünün öğrencilerin eğitim hayatına doğrudan yansıdığını belirterek programın öğretmenler arasında güçlü bir paylaşım ortamı oluşturacağını söyledi.

Öğretmenlerin mesleki gelişiminin kitaplarla, düşünce paylaşımıyla ve sürekli öğrenmeyle güçlendiğini ifade eden Çakan, "Öğretmen, öğrenmeyi sürdüren ve kendisini geliştiren yönüyle öğrencisine örnek olur. Bir öğretmenin eline aldığı kitap, sınıfta öğrencileriyle kuracağı bir sohbetin, vereceği bir örneğin ve kazandıracağı yeni bir bakış açısının başlangıcı olabilir. Öğretmenlerimizin aynı kitap etrafında buluşmasını, okuduklarını birbirleriyle paylaşmasını ve farklı düşünceleri dinlemesini eğitim ortamımız açısından çok değerli görüyorum. Öğretmenlerimiz okudukça, düşündükçe ve birbirlerinden beslendikçe ortaya çıkan birikim öğrencilerimize de yansıyacaktır." ifadelerini kullandı.

Ağrı'da öğretmenlerden başlayarak öğrencileri de içine alan bir okuma kültürünün geliştirilmesi için çalıştıklarını belirten Çakan, "Biz öğretmenlerimizin okuyan, düşünen, sorgulayan ve üreten yönünü güçlendirdikçe bunun öğrencilerimize yansıyacağına inanıyoruz. Kitapların etrafında kurulan her sohbetin eğitim hayatımıza yeni bir pencere açmasını istiyoruz. 'Maarif'in Kalbinde Kitap Sohbetleri'ni bu anlayışla sürdüreceğiz." dedi.