Ahilik Kültürü İçin Protokol İmzalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ahilik Kültürü İçin Protokol İmzalandı

Ahilik Kültürü İçin Protokol İmzalandı
15.06.2026 12:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pendik AHİSİAD, Kosova'da Ahiliği yaşatmak için iş birliği protokolü imzaladı.

Pendik AHİSİAD Derneği'nce düzenlenen ve Kosova'nın Prizren kentinde gerçekleştirilen "Ahilik ve Kosova'daki Yansımaları" Sempozyumu'nun ardından, Ahilik kültürünün Balkanlar'da yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla Türkiye ile Kosova arasında önemli bir iş birliği protokolü imzalandı.

Ahi Sanayici ve İş Adamları Derneği (AHİSİAD) ile Türk Dünyası Araştırmaları Derneği arasında imzalanan protokol kapsamında Ahilik kültürünün akademik çalışmalarla desteklenmesi, Balkanlar'da daha geniş kitlelere ulaştırılması, kültürel faaliyetlerin artırılması ve ekonomik iş birliklerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Programda konuşan Türkoloji Doktoru Dr. Fatih Kemik, Prizren'de bulunan tarihi ahi sancağı vesilesiyle başlayan çalışmaların bugün önemli bir noktaya ulaştığını belirterek, Ahiliğin Balkan coğrafyasındaki etkilerinin akademik olarak araştırılması ve gelecek nesillere aktarılmasının büyük önem taşıdığını söyledi. Kosova'da düzenlenen sempozyumun ardından iş birliğinin resmiyet kazandığını ifade eden Kemik, "Kosova'da ve Kosova merkezli olarak Balkanlar'da Ahilik çalışmalarına önemli katkılar sunulacağına inanıyoruz. Bu iş birliğinin akademik zeminde yeni araştırmalara ve çalışmalara fırsat vereceğini düşünüyorum" dedi.

AHİSİAD Genel Başkanı İbrahim Çam ise Ahiliğin Türk tarihinin ve fetih kültürünün önemli unsurlarından biri olduğunu belirterek, Fetihlerin sadece kılıçla değil, Gaziyan Dervişler ile başlayıp, Ahi Zanaatkar-Ticaret insanlarının yerleşmesi ile tamamlandığını görmekteyiz. Öyle ki, Osmanlı döneminde bölgeye yerleşen Ahi zanaatkarlarının bıraktığı mirasın bugün de yaşatıldığını ifade etti. Prizren'de düzenlenen sempozyum ve Ahi Sancağı çıkarma törenine katıldıklarını hatırlatan Çam, "Bugün Evladı Fatihan diyarında Ahilik kültürünü yaşatmak adına önemli bir adım attık. Sempozyumlar, iş konseyi çalışmaları, Ahi sancağı çıkarma törenleri ve Ahilik kültürünü yaşatacak birçok faaliyet için iş birliği protokolü imzaladık. Bu çalışmanın, bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz Ahilik faaliyetlerinin zirvesi niteliğinde olacağına inanıyoruz" diye konuştu.

İmzalanan protokolün yalnızca kültürel değil, ekonomik ve ticari iş birliklerine de katkı sağlayacağını vurgulayan Çam, iş dünyasını kapsayan projeler ve iş konseyi faaliyetleriyle Türkiye ile Kosova ve Balkan ülkeleri arasındaki ilişkilerin daha da güçleneceğini kaydetti.

Taraflar, imzalanan protokol ile birlikte Ahilik kültürünün Balkanlar'da daha etkin şekilde tanıtılması, ortak akademik çalışmaların artırılması ve ülkeler arasındaki kültürel bağların güçlendirilmesi yönünde önemli bir adım atıldığını ifade etti.

AHİSİAD Genel Merkezi'ndeki imza törenine; AHİSİAD Genel Başkanı İbrahim Çam, Kosova Priştine Üniversitesi Filoloji Fakültesi Türkoloji Bölüm Başkanı ve Türk Dünyası Araştırmaları Derneği Başkanı Prof. Dr. Ergin Jable, Priştine Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Fatih Kemik, AHİSİAD Bilim Kurulu Üyeleri İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi ve İstanbul Araştırmaları ve Vakıf Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kala, İstanbul Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Abdurrahman Akyol, Pamukkale Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Turgut Tok, Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Cevdet Şanlı, Gedik Üniversitesi Öğretim Görevlisi Pınar Eylem Yılmaz ve AHİSİAD İcra Kurulu ve Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Ekonomi, Pendik, Kosova, Kültür, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Ahilik Kültürü İçin Protokol İmzalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayatta kimsesi kalmayınca tarım aletlerini kaldırım kenarında satışa çıkardı Hayatta kimsesi kalmayınca tarım aletlerini kaldırım kenarında satışa çıkardı
Bakan Gürlek’in AP’nin yaptırım listesinde yer alacağı iddiasına AK Parti’den sert tepki Bakan Gürlek'in AP'nin yaptırım listesinde yer alacağı iddiasına AK Parti'den sert tepki
Rize’de kamyonet uçuruma yuvarlandı: Karı koca hayatını kaybetti Rize'de kamyonet uçuruma yuvarlandı: Karı koca hayatını kaybetti
Hatay’da fuhuş operasyonu Tayland uyruklu 31 kadın gözaltına alındı Hatay'da fuhuş operasyonu! Tayland uyruklu 31 kadın gözaltına alındı
Yanlış duymadınız Avustralya’ya 2-0 yenilerek tarihe geçtik Yanlış duymadınız! Avustralya'ya 2-0 yenilerek tarihe geçtik
ABD ile anlaşmada kritik eşik İran’ın talepleri karşılık buldu ABD ile anlaşmada kritik eşik! İran'ın talepleri karşılık buldu

11:45
Partisiz kalan Özgür Özel’e sürpriz teklif: Bize gelin
Partisiz kalan Özgür Özel'e sürpriz teklif: Bize gelin
11:44
Dünya bu görüntüleri konuşuyor 2 bin yıllık antik tiyatroda milli maç heyecanı
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! 2 bin yıllık antik tiyatroda milli maç heyecanı
10:50
107 günlük savaş bitiyor Beyaz Saray’dan beyaz dumanlar yükseldi
107 günlük savaş bitiyor! Beyaz Saray'dan beyaz dumanlar yükseldi
10:04
Netanyahu’nun Trump’a rest: Çekilmeyeceğiz, saldırılara devam edeceğiz
Netanyahu'nun Trump'a rest: Çekilmeyeceğiz, saldırılara devam edeceğiz
09:38
Uzman çavuştan aile katliamı Evi neden bastığı ortaya çıktı
Uzman çavuştan aile katliamı! Evi neden bastığı ortaya çıktı
08:40
Cumhurbaşkanlığı seçim için ilk kez gününe kadar tarih verdi
Cumhurbaşkanlığı seçim için ilk kez gününe kadar tarih verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2026 12:50:20. #7.12#
SON DAKİKA: Ahilik Kültürü İçin Protokol İmzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.