Ahlat Mezarlığı\'na Ziyaretçi Akını

Bitlis'in Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı, yaz mevsimiyle birlikte ziyaretçi akınına uğruyor.

Ahlat ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Selçuklu Meydan Mezarlığı, yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Dünyanın en büyük Türk-İslam mezarlığı olma özelliğini taşıyan tarihi alan, her gün yüzlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

Yaklaşık 210 dönümlük alan üzerinde 10 binden fazla tarihi mezar taşını bünyesinde barındıran Selçuklu Meydan Mezarlığı, sahip olduğu eşsiz taş işçiliği ve tarihi dokusuyla ziyaretçilerini adeta yüzyıllar öncesine götürüyor. Türkiye'nin farklı illerinden ve yurt dışından Ahlat'a gelen turistler, bölgeyi tur programları kapsamında ya da bireysel olarak ziyaret ederek tarihi mirası yakından inceleme fırsatı buluyor. Sanat eseri niteliğindeki anıtsal mezar taşları; üzerlerindeki kabartmalar, geometrik motifler, bitkisel süslemeler, kitabeler ve hat sanatının en güzel örnekleriyle Türk-İslam medeniyetinin estetik anlayışını günümüze taşıyor. Her biri farklı bir hikaye barındıran mezar taşları, ziyaretçiler tarafından ilgiyle incelenirken bol bol fotoğraflanıyor.

Özellikle yaz tatili döneminde artan ziyaretçi sayısıyla birlikte Ahlat, tarih ve kültür turizminin önemli duraklarından biri olmayı sürdürüyor. Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı gezen ziyaretçiler, alanın tarihi atmosferinden etkilendiklerini belirterek böylesine önemli bir kültürel mirasın korunarak gelecek nesillere aktarılmasının büyük önem taşıdığını ifade ediyor. - BİTLİS