Ahlat Mezarlığı'nda Gece Müzeciliği Deneyimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ahlat Mezarlığı'nda Gece Müzeciliği Deneyimi

Ahlat Mezarlığı\'nda Gece Müzeciliği Deneyimi
21.07.2026 22:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı, gece ışıklandırmasıyla fotoğraf tutkunlarına eşsiz manzaralar sunuyor.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve dünyanın en büyük Türk-İslam mezarlığı olma özelliğini taşıyan Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı, Gece Müzeciliği uygulamasıyla ziyaretçilerine farklı bir deneyim sunuyor. Işıklandırılan tarihi mezar taşları, özellikle fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oldu.

Dünyanın en büyük Türk-İslam mezarlığı olarak kabul edilen Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı, Gece Müzeciliği uygulamasıyla tarih ve kültür meraklılarının yanı sıra fotoğraf sanatçılarının da yoğun ilgisini görüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen Gece Müzeciliği uygulaması kapsamında, 1 Haziran - 1 Ekim 2026 tarihleri arasında ücretsiz olarak ziyarete açılan Selçuklu Meydan Mezarlığı, gece saatlerinde yapılan özel ışıklandırmasıyla ziyaretçilerine büyüleyici bir atmosfer sunuyor.

Anadolu'nun bin yıllık tarihine ışık tutan ve üzerlerindeki eşsiz taş işçiliği ile dikkat çeken abidevi mezar taşları, gece aydınlatmasıyla adeta yeniden hayat buluyor. Tarihi dokunun ışıkla bütünleştiği mezarlık, yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra fotoğraf sanatçılarının da uğrak noktası haline geldi.

Mezarlığı ziyaret eden fotoğrafçılar, farklı açılar ve uzun pozlama teknikleriyle ışıklandırılan tarihi mezar taşlarını ölümsüzleştiriyor. Özellikle gece çekimlerinde ortaya çıkan görsel zenginlik, tarihi mekana farklı bir estetik kazandırıyor.

Antalya'dan Ahlat'a gelen fotoğraf sanatçısı Osman Maaşoğlu, daha önce gündüz saatlerinde ziyaret ettiği Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı bu kez gece görüntüleme fırsatı bulduğunu belirtti.

Gece çekimlerinin tarihi yapıya bambaşka bir görünüm kazandırdığını ifade eden Maaşoğlu, "Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı daha önce gündüz ziyaret edip fotoğraflamıştık. Gece Müzeciliği uygulaması sayesinde bu eşsiz tarihi mirası ışıklandırılmış haliyle görüntüleme fırsatı bulduk. Abidevi mezar taşlarının gece ortaya çıkan silueti ve ışık oyunları gerçekten etkileyici. Gece çekilen fotoğraflar bu tarihi mekana ayrı bir güzellik katıyor" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Selçuklu, Kültür, Turizm, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Ahlat Mezarlığı'nda Gece Müzeciliği Deneyimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahbap soruşturmasında Oğuzhan Uğur dahil 9 kişi tutuklandı Ahbap soruşturmasında Oğuzhan Uğur dahil 9 kişi tutuklandı
İngiltere’nin yeni Başbakanı Burnham ilk Trump’la görüştü Telefonda İran sözü İngiltere'nin yeni Başbakanı Burnham ilk Trump'la görüştü! Telefonda İran sözü
Kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı Kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı! 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
YKS sonuçları açıklandı İptal edilen soru sayısı 2’ye yükseldi YKS sonuçları açıklandı! İptal edilen soru sayısı 2'ye yükseldi
Efsane satranççı cumhurbaşkanlığı teklifini reddetti: Yeterince güçlü değilim Efsane satranççı cumhurbaşkanlığı teklifini reddetti: Yeterince güçlü değilim
YKS’nin şampiyonları belli oldu İşte Türkiye birincileri YKS'nin şampiyonları belli oldu! İşte Türkiye birincileri

22:59
Rihanna, Türkiye’den o havalimanını takip etmeye başladı
Rihanna, Türkiye'den o havalimanını takip etmeye başladı
22:52
İlk maç ilk galibiyet Fenerbahçe Polonya’ya avantajlı gidiyor
İlk maç ilk galibiyet! Fenerbahçe Polonya'ya avantajlı gidiyor
21:50
CHP İstanbul’da 7 ilçe başkanı görevden alındı
CHP İstanbul'da 7 ilçe başkanı görevden alındı
21:09
Orta Doğu yangın yeri İran, Bahreyn ve Erbil’i vurdu
Orta Doğu yangın yeri! İran, Bahreyn ve Erbil'i vurdu
19:58
Washington Post: İran’daki savaş dolayısıyla Pentagon bütçesi hızla tükeniyor
Washington Post: İran'daki savaş dolayısıyla Pentagon bütçesi hızla tükeniyor
19:50
Özgür Özel’in kuracağı “Yeni Parti“ye itiraz
Özgür Özel'in kuracağı "Yeni Parti"ye itiraz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2026 23:27:05. #7.13#
SON DAKİKA: Ahlat Mezarlığı'nda Gece Müzeciliği Deneyimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.